Kamaráda Kubalu vychytal. Hradci to bylo k ničemu, mrzí Bajzu

Ve čtvrtém zápase nového ligového ročníku, v němž Bajza nechyběl ani minutu, a ve všech, včetně toho v Ostravě, držel svými výbornými výkony a zákroky svůj tým ve hře o ligové výhry.

Jenomže nastavení mu tento zápis, stejně jako bodový zisk hradeckého mužstva, vzalo. „Hloupý gól, máme míč u jejich šestnáctky, Tanko si to potáhl, měli jsme tu akci přerušit na polovině a byl by pokoj,“ uvedl jedenatřicetiletý gólman, jenž v Hradci otevřel svoji druhou sezonu.

Nakonec jste dostali ještě druhý.

Museli jsme to otevřít a už to bylo vabank. My jsme si ale hlavně ten bod, který byl blízko, nezasloužili.

Proč myslíte?

Protože Baník byl jednoznačně lepší. Celý zápas jsme bránili, dopředu jsme toho dneska moc neukázali. První zápas jsme nějak přestáli, doufal jsem, že ve druhém poločase přijde nějaká naše šance, ale my jsme si prakticky nevypracovali ani nějakou střelu na branku.

Dvakrát vás právě v prvním poločase výrazně ohrozil Filip Kubala, ještě loni váš spoluhráč v Hradci. Jak jste jeho střely viděl?

Jsme dobří kamarádi, skoro celý týden jsme se hecovali, řekl mi, že mi dneska gól dá, já jsem měl jiný názor a jsem rád, že mi to proti němu vyšlo. Nestačilo to ale ani na jeden bod, takže to je k ničemu.

Stačil vám během utkání něco říct?

Stačil, ale byl takový nervóznější. Poslední minuty, co byl na hřišti, jsem ho nepoznával. Křičel na mě, abych nezdržoval. Potěšil mě, když šel dolů, už mi gól nemohl dát.

Pomohlo vám při jeho šancích, že ho znáte?

Měl jsem i štěstí. Při té první jsem doufal, že mě bude obstřelovat, a tu druhou jsem se přesouval od první tyčky a on trefil mě.

Byla znát na Baníku křeč? V prvních zápasech nedal gól ze hry.

Určitě. Vím, že tady je tlak od fanoušků a vlastně od všeho, je to velký klub, potřebuje body. Právě v této situaci jsme je měli zaříznout, bodovat. Baník ale hrál dobře, zasloužil si vyhrát.

Zákrok hradeckého brankáře Pavla Bajzy na Abdullahio Tenka z Ostravy.

Byl to pro vás třetí zápas venku, samí těžcí soupeři Slavia, Plzeň a teď Baník, takže jste na hřišti soupeře získali jediný bod. Co musíte podle vás zlepšit, abyste venku bodovali víc?

Musíme mít více sebevědomí, hrát jako doma s Českými Budějovicemi. Musíme utočit, ne jen čekat, kdy dostaneme gól. Navíc naše začátky zápasů jsou hrozné, což platilo ale nejen na hřištích soupeřů, dobré to nebylo ani doma s Českými Budějovicemi. Na tohle si musíme dát pozor a doma se Zlínem bodovat naplno.