Jak se Kubala hecoval s Bajzou. Neuspěl, přesto slavil: A musím to protrhnout

„Říkal jsem mu, že ty minulé tři zápasy, ho balony jen trefovaly, takže proti nám už štěstí mít nebude. Bohužel jsem ho také trefoval,“ pousmál se Filip Kubala.

„Jsme dobří kamarádi. Před zápasem mě ujišťoval, že mi dá gól, ale namítl jsem, že určitě ne. Vyšlo mi to, ale nestačilo to ani na bod, takže je to k ničemu,“ povzdechl si Pavol Bajza.

V prvním poločase chytil Kubalovi dvě vyložené šance. Nejprve levou nohou vyrazil jeho střelu, když šel na něj ostravský útočník sám. Podruhé zastavil jeho pohotovou ránu asi z šesti metrů.

Pomohlo mu, že Kubalu zná z někdejšího společného angažmá?

„Tak pomohlo... Měl jsem i štěstí. V první šanci jsem doufal, že mě bude obstřelovat. Při té druhé mě trefil,“ přiznal brankář.

„Laco Almási skvěle vyhrával všechny hlavičky,“ popisoval Kubala své příležitosti. „Díky tomu jsem se dostal za obránce a věděl jsem, že Pavol zůstane stát. Jen se mi nepovedlo poslat balon nad jeho nohu.“

A druhá možnost?

„Ewerton se skvěle prosadil jeden na jednoho, což k němu patří, a našel mě pod sebou. Jen jsem chtěl balon dobře trefit. Jenže Pavol byl na místě.“

Bajza si všimnul, že Kubala byl s přibývajícím časem nervóznější. „Poslední minuty, co byl na hřišti, jsem ho nepoznával. Něco tam po mě křičel, abych nezdržoval. Potěšilo mě, když střídal, protože bylo jasné, že mi gól už nedá.“

Kubala po utkání děkoval střídajícím spoluhráčům, kteří dvěma góly v nastaveném čase rozhodli. Nejprve se v úniku prosadil David Buchta po parádní přihrávce Tomáše Riga a poté Abdullahi Tanko po spolupráci s Matějem Šínem.

„David říkal, že mě to naučí,“ smál se Filip Kubala. „Je skvělé, když kluci, co naskočí do hry během zápasu, mužstvu takto pomohou.“

Ze hry se Ostravští v tomto ligovém ročníku prosadili po neuvěřitelně dlouhých 360 minutách...

Trápení ukončil Buchta střelou šajtlí. „Hned, jak jsem ten balon vypíchl protihráči, jsem věděl, že jdeme tři na dva,“ uvedl. „Moje první myšlenka byla, že zkusím nahrát. Jak jsem se ale blížil k brankáři, viděl jsem prostor na zadní tyči, tak jsem to vzal na sebe.“

Ostravský trenér Pavel Hapal označil Buchtovo zakončení za učebnicové. „Vyřešil to skvěle, dělá to tak i na tréninku,“ řekl kouč a ocenil, že Buchta ustál kontakt s obráncem.

A kdy se prosadí i Filip Kubala?

„Protrhne to,“ věří Hapal. „Už není mladý zajíc. Ví, že někdy cílíte míříte a máte smůlu a jindy zavřete oči a je z toho gól.“ Ani Filip Kubala nepropadá beznaději. „Góly ze hry nepřicházely celému týmu,“ podotkl. „Pro mě je důležité, že se dostávám do šancí. Vím, že jsem góly dával, dávám a budu dávat. Jen to musím protrhnout a pak už to pojede.“