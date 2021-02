Na děti nemůžeme prdět. Nechte je trénovat a soutěžit, apeluje na vládu Hoftych

„Určitě je to apel, protože všichni máme děti, já už mám i vnučku. Je mi těch dětí líto, už jenom proto, že musí chodit pod rouškou. Nevidíte tam žádné úsměvy, žádné emoce. Nechodí do školy, nemůžou sportovat, nemůžou vlastně vůbec nic. Vede to k apatii,“ řekl Hoftych na online tiskové konferenci.

Kvůli covidu-19 vláda zakázala veškeré amatérské kolektivní sportování, hrát se mohou pouze profesionální soutěže. Hoftychovi vadí, že přísná omezení jsou namířena na všechny věkové skupiny bez rozdílu.

„Myslím si, že by vláda měla zacílit na to, aby se rizikové skupiny ochránily nošením respirátorů. Na děti nemůžeme prdět. Ti kompetentní se musí zamyslet a pustit děti sportovat. Z mého pohledu to nemá zdravý rozum. Hlavně je to strašně smutné a dětí je mi líto,“ prohlásil třiapadesátiletý kouč.

Disciplinární komisí Ligové fotbalové asociace byl už v této sezoně několikrát finančně potrestán za nedostatečné zakrytí nosu a úst při rozhovorech s novináři, čímž porušil protokol proti šíření nemoci covid-19. Tentokrát si dával větší pozor.

„Jsem rád, že ušetřím. Neustále si to (šátek) vytahuju, abych neporušil žádné nařízení. Zaplatil jsem dost a už nejsem ochoten platit. Tahle rouška je bezpečná a dostačující,“ konstatoval Hoftych, jenž dříve kritizoval například povinnost trenérů nosit roušky při venkovních televizních rozhovorech.