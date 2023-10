Řekli mi: „dej gól“. Tak jsem poslechl, smál se pardubický Černý

„Míša mi to podal a řekl: ‚Běž a dej gól,‘ tak jsem ho poslechl,“ vtipkoval následně Černý na pozápasové tiskové konferenci.

Penaltu totiž proměnil naprosto s přehledem. Ve vypjaté chvíli zachoval klid a uklidil míč po zemi do sítě.

„Ani jsem se nedíval, kam skáče gólman. Dopředu jsem byl rozhodnutý, kam budu kopat. Věřil jsem si, že ho pošlu na druhou stranu, a vyšlo to,“ byl rád Černý.

Pardubice tím dostal jen chvíli před poločasem do vedení 1:0, ve druhé půli však zaúřadovali Votroci a derby nakonec skončilo remízou 1:1.

„Utkání jsme nezačali nejlépe, chvíli jsme se do toho dostávali. Postupem času jsme ale převzali iniciativu a ke konci poločasu jsme i Hradec tlačili a vedli. Ve druhé půli jsme ale bohužel dovolili vyrovnání,“ mrzelo Černého.

Na 2:0 pro domácí mohl přitom pár minut po přestávce ve velké šanci zvyšovat již zmíněný Hlavatý, místo toho se ale po hlavičce prosadil v 61. minutě Štěpán Harazim.

„Těch posledních třicet minut už se pak jen dohrávalo. Nikdo nechtěl udělat chybu a bylo to i vidět na střeleckých pokusech, kterých bylo poskrovnu. Bod je spravedlivý,“ zhodnotil Černý.

V derby se matador ukázal

Ten si po delším čase zase užil zápas. Duely se Slavií (0:1) ani s Plzní (2:6) nejsou typologicky pro něj, volno dostal i při pohárové ostudě ve Velvarech (1:2 po pen.), v derby byl ale opět platný. Nejen gólem, vyhrával osobní souboje, rozdával dobré přihrávky a (opět) patřil k nejlepším hráčům Pardubic.

„Možná to je i tím, že proti Hradci se mi celkově v poslední době daří (Černý se gólově prosadil v posledních třech vzájemných soubojích). Pořád ale říkám, že derby už nijak speciálně neberu, nikoho tam neznám, ze staré party už je v týmu jenom Pilka (Václav Pilař) a teď se vrátil Václav Kotal,“ přemítal Černý.

Minimálně nedělní souboj o východní Čechy ale neztratil na lesku jen pro pardubického útočníka. Jako by v derby něco chybělo.

„Určitě se to nedalo srovnávat třeba s tím, co jsme viděli během pražského derby (potyčka Ladislava Krejčího s Janem Bořilem), u nás se hrál víc fotbal. Bylo to obezřetné, nikdo nechtěl udělat chybu,“ opakoval Černý.

Pardubičtí fotbalisté se radují z proměněné penalty Pavla Černého v utkání proti Hradci Králové.

Další bolístkou pak byla atmosféra. Domácí ultras zápasy Pardubic bojkotují, a na derby tak byl plný jen jeden kotel – ten hradecký.

„Musím mu poděkovat, že alespoň vytvořil pro derby důstojnou atmosféru. Naši fanoušci na protilehlých tribunách se ale taky občas chytili, takže to bylo fajn. Nebylo to úplně ono, ale myslím, že zápas měl dobrou kulisu,“ uvažoval Černý. Pardubice ho budou ve zbytku podzimu potřebovat. Zápasy s týmy z užší špičky už mají za sebou a ve většině následujících duelů bude víceméně potřeba.

Zbývá jich devět, ten nejbližší pak Východočechy čeká v sobotu proti Baníku. Hraje se ve Vítkovicích od 18 hodin.

Baník je po výhře 3:0 nad Sigmou pátý (17 bodů), Pardubicím patří s osmi body třináctá pozice.