Pardubický kouč Kováč proti Sigmě jen v hledišti. Tak jako na koních

„Mrzí mě to, vždyť v Olomouci jsem začínal kopat ligu... Nebylo to za kritiku rozhodčího, ale protože jsem trochu vběhl do hřiště, nelíbilo se mi, jak jsme se na něm v ten moment chovali,“ vysvětloval Kováč na klubovém webu. „Škoda, bylo to zbytečné,“ dodal.

Tým proto od čáry tak jako v předchozím případě povede asistent David Mikula za pomoci trenéra gólmanů Martina Shejbala a kondičáka Michala Hampela. Ale od Kováče pochopitelně budou mít „noty“.

„Věřím, že to kluci zvládnou za tři body,“ přál si trenér.

Slyšel jsem, že jste v neděli po Baníku vyrazil na Velkou pardubickou. Byl jste na koních poprvé?

Ano. Byl to obrovský adrenalin, moc se mi to líbilo. Byli jsme však také smutní, že úplně nevyšel Taxis - když tam člověk vidí ty plachty, nadšení samozřejmě ustoupí. Nechcete, aby se koním nebo jezdcům něco stalo. Jinak to byl skvělý zážitek. Viděli jsme už asi čtyři dostihy před Velkou. Vyrazili jsme na půl dne, s manželkou i synem Davčou, který má koně rád.

Hromadný pád na Taxisu s tragickými následky, což se bohužel někdy přihodí, vás tudíž od další návštěvy závodiště neodradil.

To ne, musí se s tím zkrátka počítat. Ale my na Taxis krásně viděli, měli jsme ho jak na dlani. Zepředu - co se stalo za ním, jsme zhlédli až na velkoplošné obrazovce, která stála vedle. Ten Taxis celkový dojem trochu rozboural, ale jinak paráda. Občas jsme si vsadili pár korun, což k dostihům patří. Užili jsme si to.

Lišila se nějak tahle ligová reprezentační přestávka od té předchozí, pokud jde o režim?

Zase jsme měli silový blok, pak volný víkend. Takže skoro ne, bylo to hodně podobné.

Čím vás mužstvo nejvíc potěšilo v posledním utkání v Ostravě, kde jste remizovali 1:1?

Týmovostí, soudržností. Jeden pracoval za druhého a i hráči z lavičky přinesli na trávník kvalitu. Tak by to mělo vypadat.

Cítíte, že už je potřeba, abyste se trefili ze hry? Naposledy se to povedlo před měsícem při debaklu 2:6 v Plzni, pak už jste skórovali jenom z penalt...

Určitě, je nutné, abychom to odšpuntovali. Gólů zase máme málo, jsme v tom ohledu na chvostu se Zlínem. Šance si vytvoříme, ale opakoval bych se, že jsme v koncovce nedůslední. Věřím však, že se už v sobotu se Sigmou podaří vstřelit víc jak jeden gól a že to zvládneme.

Hanáci jsou v lize vysoko – čtvrtí. Ale co říkáte na jejich divoké výsledky z nedávné doby?

Olomouc má svou sílu, dobré trenéry. Zažívají výborný vstup do sezony, i když prohráli na Bohemce a s Baníkem. Ale to se stane. Sigma změnila to, že zápasy dotahuje do vítězného konce, letos nemá žádnou remízu. Loni jich měla spoustu. A ono je v tabulce dost znát, jestli bereš bod, nebo tři. Je vidět, že jsou v pohodě, přijedou nabuzení. My ovšem uděláme všechno pro to, abychom uspěli.

Znáte se dobře s koučem Václavem Jílkem?

Když jsem hrál za Spartu, byl asistentem trenéra Lavičky. A když se tam pak vracel, já odcházel, protože jak to tak bývá, bral si s sebou svoje asistenty. Já se potom staral o hráče na hostováních a po roce odešel do Opavy.

Kanonýr Olomouce Lukáš Juliš teď nehrál pro zranění. Počítáte s variantou, že se dal o reprepauze do kupy?

Máme napsanou jejich nejsilnější sestavu, i s Vodhánělem a dalšími, kteří myslíme, že tu nastoupí. Ale skutečnost ukáže až technický zápis. Nějak se po tom nepídíme, soustředíme se na sebe. Víme, že to jsou vynikající fotbalisté.

Trenér Pardubic Radoslav Kováč v utkání proti pražské Slavii.

Na co se, kromě evergreenu v podobě bránění standardek, budete chtít nachystat?

Sigma má výtečnou ofenzivu, Vodhy (Vodháněl) měl skvělou fazonu, než se zranil. Zmrzlý je podle mě v hledáčku spousty klubů u nás a možná i venku... Dále podhrotový Zorvan, Navrc (Navrátil). Spousta dobrých hráčů, co umějí dát gól. Velká síla, ale hrajeme doma a už potřebujeme zabodovat naplno.

Rekonvalescent Tomáš Solil zatím sbírá minuty za béčko. Kdy to reálně bude na ligu?

Jsme rádi, že už momentálně je tam, kde je. Nabírá herní praxi, pauza od fotbalu byla fakt dlouhá. To samé platí o Dominiku Marešovi, který také hraje. Myslím, že to pro nás budou velké posily, snad budou k dispozici už velmi brzy.