Náš tým? Jedna parta, která bojuje, hřálo pardubického trenéra Kováče

Po sobotní remíze v Ostravě 1:1 byl Kováč možná úplně nejspokojenější v celém průběhu dosavadní sezony. Opakoval se sice tradiční pardubický scénář, Východočeši v první půli nabyli vedení 1:0 a těsně po pauze ho i přes veškerý apel trenérů zase ztratili, přestáli však ohromný tlak domácích a v závěru zase sahali po vítězství.

„Bod z Baníku před reprezentační pauzou musíme brát. Podali jsme skvělý týmový výkon. Chtěl bych všem poděkovat, na zápas přijeli i Kamil Vacek a Pablo Ortiz, kteří nemohli hrát. To je pro mě signál, že jsme jedna parta, která bude bojovat,“ vzkázal Kováč.

Za skvělé zákroky chválil brankáře Viktora Budinského, který nedosáhl pouze na „raketu“ Ewertona zpoza vápna v 50. minutě, vyzdvihl ale i Štěpána Míška, jehož jméno se v Pardubicích skloňuje už od letní přípravy. Osmnáctiletý středopolař těsně před poločasem zařídil penaltu, kterou „panenkovským“ způsobem proměnil Kryštof Daněk.

„Buď a nás ohromně podržel, začíná na něj tlačit uzdravující se Tonda Kinský, ale zatím není důvod cokoliv měnit. A Štěpán? I jemu za výkony patří respekt. Je to technicky dokonalý hráč, výborně připravený z naší akademie. Silově převyšuje půlku týmu, do čtrnácti let dělal parkur a je to vidět. Je skromný, ale nechci ho přechválit. Všechno má před sebou,“ shrnul Kováč.

Po závěrečném hvizdu se nezlobil ani na další pardubickou naději Vojtěcha Sychru. Ten mohl v posledních minutách trefit prázdnou bránu, ale zazmatkoval. „Do toho stačilo ‚říznout‘. Kluci se ale takovými momenty učí, musí si je prožít,“ uvědomoval si Kováč.