Premiérové derby v pětatřiceti. Pilař vyhlíží speciální zápas s Pardubicemi

V téměř pětatřiceti letech a hned v první lize na novém pardubickém stadionu. Předtím ho prestižní duely obou rivalských měst a klubů míjely. „Za Hradec jsem proti Pardubicím snad nikdy nehrál. Možné to bylo v dorostu, ale Pardubice tehdy extraligu nehrály,“ uvedl fotbalista, který se do Hradce Králové po dvanácti letech strávených v jiných klubech v létě vrátil.

Pardubice vs. Hradec Králové online od 18.00

Pro vás to bude opravdový svátek i proto, že to pro vás bude poprvé?

Nejenom pro mě, ale pro celý Hradec. Je to derby, ve kterém budeme chtít potvrdit tři body s Jabloncem a uspět v něm.

Co se vám vybaví, když se řekne fotbalové Pardubice?

Hlavně Pavel Černý, se kterým jsem hrál v Hradci. S Míšou Hlavatým jsem zase nastupoval v Plzni, byl už v té době velice šikovným fotbalistou, jenž má velký potenciál. Na něj si určitě musíme dát pozor a také na Kryštofa Daňka, se kterým jsem byl pro změnu v Olomouci. Oba pro nás určitě budou velkou hrozbou.

Byl jste mimo Hradec dvanáct let. Když jste odcházel do Plzně, uměl jste si představit, že Hradec i Pardubice budou mít možnost hrát oba v první lize na nových stadionech?

Nevím, ale je to krásné. V Pardubicích už jsem hrál a myslím, že pro ně je současný stadion ideální. Bylo kolem něj hodně kritiky, ale podle mě stačí a je opravdu hezký. My však máme super stadion.

Čeká se vyprodaný dům, doma bude soupeř, jak to pro vás bude těžké?

Nečeká nás tam nic lehkého vzhledem k rivalitě. Pardubice budou doma, my se s tím musíme vypořádat. Věřím, že máme dostatečnou kvalitu a budeme silní v hlavách.

Pardubice v lize naposledy vysoko prohrály v Plzni a poté vypadly z poháru porážkou od třetiligového soupeře. Vy jste naopak ligový i pohárový zápas vyhrály. Výhoda pro vás?

Doufám, že nám to pomůže. Pohárový zápas v Jihlavě pro nás byl hodně důležitý a my jsme ho zvládli. Teď jsme spokojeni a psychické rozpoložení obou týmů opravdu může hrát roli. Pro nás je důležité, že jsme ve dvou zápasech po sobě nedostali gól, s tím se hraje o hodně lépe. Musíme ale stále pracovat a věci, které se učíme a na které zatím bylo málo prostoru, přenést do zápasu.

Na lavičku Hradce se po letech vrátil Václav Kotal, který o sobě rád říká, že je na defenzívu pedant, a to se hned projevilo právě tím, že jste v lize ani v poháru gól nedostali. Takže jeho tvrzení souhlasí?

Rozhodně ano. Jsem přesvědčený, že je to určitě dobře a že by to tak mělo být. My jsme totiž dostávali hodně branek, což se nám teď podařilo zastavit i přesto, že v naší hře stále jsou otazníky, které si ukazujeme na videu. Pro sebevědomí obrany i celého týmu je opravdu důležité, že jsme oba zápasy uhráli tak, jak jsme je uhráli. Teď to potřebujeme v Pardubicích nějakými body potvrdit.

Trenér Kotal vás před lety v Hradci poprvé poslal do prvoligového zápasu a mluví o tom, že po fotbalové stránce spolu máte nadstandardní vztah. Souhlasí to?

Musím to potvrdit. Hrozně si ho vážím jako inteligentního člověka a trenéra, který mě v kariéře hodně posunul.

Proti Jablonci jste odehrál devadesát minut, zdaleka nejvíc během podzimu. Jste na tom tedy fyzicky nejlépe od začátku sezony, před kterou jste se do Hradce vrátil?

Takhle bych to asi neřekl. Někdy je člověk po šedesáti minutách minutách vyšťavený tak, že musí střídat. I když má natrénováno Navíc na tom postu se hodně střídá ve všech klubech, nejen v Hradci. Proti Jablonci jsem se ale cítil dobře a byl jsem rád, že mě tam trenér nechal, protože jsem měl sílu stále.

Trenér Kotal po svém nedávném příchodu změnil rozestavení. Vy jste se vrátil na levou stranu, kde jste v kariéře hrál nejvíc, za vámi hrál Daniel Horák. Jak vám tento posun vyhovuje?

V posledním zápase s Jabloncem mi to vyhovovalo. Zatím mi to sedí, ale za trenéra Kotala jsem hrál i v útoku.