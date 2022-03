Pardubický matador Černý: Jsem rád, když jsem na hřišti platný

„Z naší strany to bylo ve druhém poločase velmi dobré, hráli jsme na dva útočníky, udrželi jsme míč a dostali jsme se do zakončení. Paradoxně když jsme byli v tlaku, tak nás Sparta potrestala a vedla. Pak jsme jí to ještě usnadnili, když jsme hru otevřeli a z brejku vytěžila další dvě branky,“ mrzelo Černého.

Jak bylo pro vás osobně složité vstoupit do druhé půle?

Povedlo se mi to už proti Slovácku (0:0). Na Spartě to bylo hodně rychlé, ale cítil jsem se dobře. Chytil jsem se prvním soubojem, první přihrávkou. Pomohlo mi, že jsme hráli na dva útočníky (spolu s Černým byl ve druhé půli vepředu Lukáš Matějka), to fungovalo.

Byly změny do druhé půle záměrné, nebo šlo o reakci trenérů na nepříliš povedený průběh prvního poločasu?

Asi to byla reakce na to, jak jsme se prezentovali v první půli, ale povedla se, naši hru to oživilo. Já jsem byl připravený, většinou dostávám třicet minut na zápas a jsem rád, když je moje přítomnost platná.

V 66. minutě jste mohl vyrovnat na 1:1.

Ale Milan Heča mě vychytal. Po centru Cadua jsem se dostal přes Dávida Hancka, snažil jsem se to dát nahoru, ale brankář předvedl skvělý zákrok. Myslím si, že na Spartě ho pochválí.

Na jaře jste ani pošesté nevyhráli, navíc hodně inkasujete.

V Plzni (0:4) jsme hráli 70 minut o deseti, v Liberci (1:4) 75 minut o deseti. Bohužel jsme se do problémů dostali sami, s Hradcem jsme byli taky vyloučení, ale to jsme udrželi (0:0). Pak paradoxně dáme tři góly doma, ale máme jen bod (proti Budějovicím za remízu 3:3). Třikrát inkasovat je dost. Na Spartě se to zase stalo, když jsme domácí zatlačili. Soupeři ale hodně pomohl příchod Bořka Dočkala.

Jak vnímáte boj o záchranu? Ztrácí i týmy okolo vás, takže jste pořád na dostřel klidným příčkám. (Pardubice jsou s dvaceti body patnácté, na 11. Zlín ztrácí pět bodů.)

Nebudu lhát, že to nesledujeme. Víme, jak hrají naši soupeři. Máme to pořád ve svých rukách, čekají nás zápasy proti týmům, se kterými se pak asi potkáme ve skupině o udržení. Musíme se vrátit k poctivému fotbalu, tolik neinkasovat, udržet pod sebou Karvinou a posunout se v tabulce ještě výš.