Pardubický kouč Krejčí: Zlín rád hraje fotbal, to nám vyhovuje

„Zlín chce hrát fotbal, což by nám mohlo vyhovovat, ale přitom musíme dát pozor na zkušenost jeho kádru. Je v něm dost hráčů, kteří naši ligu dobře znají, v tomhle je Zlín silný. Navíc má ve svém středu kreativní zahraniční hráče,“ upozorňuje pardubický trenér Jiří Krejčí.

ONLINE: Zlín vs. Pardubice podrobná reportáž v sobotu od 15:00

Ten by si ideálně představoval, aby Pardubice ve Zlíně navázaly na druhý poločas z minulého kola na Letné. Proti Spartě Východočeši do druhých pětačtyřiceti minut vyrukovali se dvěma útočníky a i když nakonec dostali tři góly a konečné skóre vypadalo z pohledu domácí Sparty poměrně jednoznačně (3:1), nikdo by se možná nedivil, kdyby s favoritem uhráli onu v úvodu zmíněnou remízu.

„Druhý poločas byl od nás určitě lepší, na tom se shodneme. Jak ofenzivně, tak herně celkově. Musíme takto pokračovat i ve Zlíně, avšak nezapomínejme, že nám Sparta v tom poločase dala tři góly,“ zdvihá Krejčí varovně prst.

V kolonce obdržených branek v letošní sezoně svítí Východočechům už číslo 55, což je o třináct více než za celou loňskou. Pardubice snad ještě nikdy v historii tolikrát neinkasovaly, jeden z jejich hlavních příkazů před každým zápasem zněl „vzadu na nulu“, teď si však musí zvykat na nové poměry.

„Na tom je potřeba taky zapracovat, musíme konečně přestat tolik inkasovat,“ přeje si Krejčí.

Ve Zlíně bude mít k dispozici kromě dlouhodobě zraněného Karla Pojezného všechny obránce, kvůli osmi žlutým kartám mu ale bude chybět defenzivní štít Jan Jeřábek, který si přitom teprve nedávno odpykal dvouzápasovou stopku kvůli červené z domácího derby proti Hradci Králové, které skončilo bezbrankovou remízou.

„Musíme s tím holt takto počítat. Jasno o sestavě na Zlín už máme,“ říká trenér Krejčí.