Fotbalisté Pardubic zahájili přípravu i s hráči, jejichž příchod se dolaďuje

Pětadvacetiletý Polák Pikul působil od léta 2020 v nyní druholigové Opavě. Kluby aktuálně vedou jednání o jeho přestupu. „Je to hráč, o kterého jsme usilovali již v letním přestupním termínu. Jsme přesvědčeni, že nám v ofenzivě může pomoci, je schopný hrát jak v útoku, tak na křídlech. Využili bychom ho především na pozici krajního hráče,“ řekl sportovní ředitel Východočechů Vít Zavřel.

Dvaadvacetiletý Darmovzal se připravuje s Pardubicemi se svolením Mladé Boleslavi. „Bavíme se o hostování s opcí, ale podmínky se ještě dolaďují,“ prohlásil Zavřel. V kádru zůstal obránce či záložník Colet Kapanga z divizního Hlinska, jehož Pardubice testovaly v podzimní Tipsport lize.

Do tréninku se nezapojil osmatřicetiletý kapitán Jan Jeřábek. Defenzivní záložník zmeškal kvůli zranění celou podzimní část a nyní se připravuje individuálně. Na hostování do druhé ligy odešli Jan Halász (Chrudim) a Petr Kurka (Varnsdorf).

Pardubičtí fotbalisté absolvovali v pondělí zátěžové testy na FTVS a dnes první trénink. Nebyl u toho trenér Radoslav Kováč, jemuž dnes skončila dlouhodobě dohodnutá stáž v Arsenalu. V sobotu se Východočeši představí v Plzni proti vedoucímu obhájci titulu.

„Tento týden se do čtvrtka budeme připravovat dvoufázově, střídáme hřiště a posilovnu, soustředíme se na kondiční složku. První týden završíme zápasem v Plzni. Měli bychom hrát na přírodní trávě, to je v tomto termínu velké plus. Potřebujeme si vyzkoušet nějaké prvky, které chceme do hry postupně dostávat, a budeme pamatovat na to, že je třeba se vyvarovat zranění,“ uvedl asistent trenéra David Mikula.

O týden později se Pardubice utkají s vedoucím celkem druhé ligy Příbramí. Jarní část nejvyšší soutěže odstartují na konci ledna v Liberci. Domácí zápasy budou nově hrát na zrekonstruovaném Letním stadionu. Dosavadní dvě a půl sezony v první lize odehrály v azylu v pražském Ďolíčku. Po podzimní části patří Pardubicím poslední příčka, která znamená přímý sestup.