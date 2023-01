Z nastavení týmu mám fajn pocit, říká pardubický záložník Pikul

„Jsem moc rád, že tu jsem. Ty čtyři týdny v Pardubicích byly výborné, kluci v kabině mě přijali opravdu kamarádsky,“ vrací se k období, během nějž v novém týmu nastoupil ve všech třech vítězných přátelácích. V neděli s mančaftem zajíždí k prvnímu mistráku do Liberce, výkop je ve tři odpoledne.

Začlenění do týmu vám nejspíš výrazně usnadnilo i to, že v něm kromě koučů Kováče, Mikuly a Hampela jsou i další bývalí opavští hráči Matěj Helešic a Denis Darmovzal.

Jasně. Ale Pardubice o mě měly zájem už v létě. S panem Zavřelem (sportovní ředitel) jsme pořád byli v kontaktu. Že tu jsou trenéři, pod kterými jsem dřív hrál, je jen plus.

Upínal jste se tedy k zimnímu přestupovému období, aby to konečně klaplo?

V Opavě jsem měl ještě rok smlouvu a ta mě v létě nechtěla prodat — zůstat tam nebylo moje rozhodnutí. Nepodařilo se nám postoupit, a já moc chtěl hrát první ligu, udělat z té druhé zase krok dopředu.

Bartosz Pikul (vpravo) ještě v dresu Opavy

Michal Hlavatý po soustředění v Dřítči mluvil o tom, že takhle do těla snad ještě nikdy nedostal. Vy jste na to ale byl z Opavy nachystaný, že?

Míša v kabině říkal, že velmi náročný byl ten týden ještě před soustředěním, kdy jsme měli běžecké tréninky. A to je pravda. Byla to pro něj výborná škola (směje se). V Opavě jsme byli nadupaní, měli jsme skvělá běžecká čísla, což nám později ve druhé lize pomohlo válčit o třetí barážovou příčku. I tady by kondice měla být naší silnou stránkou. Máme tu spoustu mladých hráčů, pomůže nám to jít nahoru.

Jak se vám zamlouvala hra mužstva v přípravných duelech?

Trenér nám stále ukazuje, jak máme hrát, chce totiž předvádět trochu jiný fotbal než před mým příchodem. S každým zápasem to je o chlup lepší. Přáteláky jsme měli se slabšími soupeři, ale věřím, že na Liberec budeme ready.

Co od prvního utkání čekáte?

Doufám, že vyhrajeme, to je cíl, protože body moc potřebujeme. Jsme poslední, a ligu v Pardubicích samozřejmě hodláme zachránit. Z nastavení týmu mám fajn pocit.

Celkem se hodí, že se část hráčů Slovanu, jako je kanonýr Van Buren, vrátila z hostování zpátky do Slavie, ne?

My se na soupeře zase tolik nezaměřujeme, rádi bychom v Liberci prodali to, co jsme natrénovali. Chceme odvést dobrý výkon a ukázat, že jsme lepší.