Doufám, že na start jara budu naladěný, říká pardubický záložník Jeřábek

„Ale nechci nic proklamovat dopředu. Předtím jsem byl asi moc optimistický, a nedopadlo to, tak teď budu opatrnější. Moje rekonvalescence zatím probíhá dobře a doufám, že na začátek soutěže budu naladěný,“ přeje si 38letý středopolař, jenž léta plnil roli kapitána mančaftu (letos ho v ní musel zastoupit Pavel Černý, další zkušený borec).

Kolik permanentek na nový stadion jste prodal?

(úsměv) Moc ne, asi sedm nebo osm. Ale myslím, že lidi už je mají nakoupené z dřívějška, předprodej běží celkem slušně.

Permanentky na ligové jaro FK Pardubice * hlavní tribuna zákl. cena 2 500 Kč,

tribuny za brankami 1 900 Kč * je možno uplatnit řadu slev

* předprodej v Infocentru Pardubice (třída Míru 60) nebo online přes systém společnosti Enigoo

Uvítal jste možnost mluvit před Vánocemi s fandy, kteří se pro ně stavili? Jinak by taková příležitost asi nebyla.

Jo, bylo to příjemné. Představili se mi tu pánové, kteří na nás chodí už spoustu let. Probrali jsme spoustu věcí.

Jak budete letošní svátky trávit?

S rodinou. A hlavně se budu snažit dostat do formy, takže moc odpočinku mě nečeká.

Co v tuhle chvíli můžete dělat?

S kondičákem Ivanem Svědíkem už běháme, snažíme se zkoušet, co koleno vydrží. Postupně nabírám fyzičku, posiluju a podobně. Pracujeme na tom každý den. Vyvíjí se to podle plánu. Někdy je složité se v tomhle počasí přemluvit, ale vždycky si řeknu, že to dělám pro to, abych se vrátil. Takže se do toho „dokopu“.

Nabila vás poslední tři kola podzimu, v nichž vaše mužstvo urvalo vítězství v derby v Hradci a remízu s Plzní, nadějí vstříc jaru? Na předposlední Zlín ztrácíte pouze dva body.

Určitě. Hradec jsem sledoval v televizi, na Plzni jsem byl. Ve hře a hlavně i ve výsledcích byl vidět posun. Body ke konci se nám dost hodily.

Jak na vás působí Radoslav Kováč coby kouč? Zdá se mi, jako by se v některých ohledech, především asi typem osobnosti, z trenérského prostředí trochu vymykal.

Jo, po lidské stránce je opravdu hodný, je to společenský člověk, je s ním legrace. Ale se štábem má dobře zmáknuté i fotbalové věci, se svými asistenty už je chvíli pohromadě. Jsou sehraní. Radek Kováč na hodně kluků dokáže správně působit, přesně jim říct, co po nich v zápase chce.

Dokázal tým správně zblbnout, že? Třeba na záložníku Dominiku Janoškovi už bylo poznat, že začíná být tou posilou, jakou v něm klub v létě viděl.

Přesně. Někteří hráči potřebovali usměrnit, chtěl od nich odlišné věci, než do té doby předváděli.