Rada mi říkal, že mě asi měl stavět víc, vypráví pardubický navrátilec Huf

„Měl bych hrát minimálně jeden poločas a moc se těším. V Pardubicích jsem doma, všechno tady znám a navíc se bude hrát Pod Vinicí, tak to je hezký návrat. Jsem rád, že můžu začít zase tady,“ říká Huf v rozhovoru pro iDNES.cz.

Předpokládám, že z návratu byste měl stejnou radost, i kdyby se hrálo jinde.

Jasně. Do Prahy jsem každý den dojížděl, takže teď to zase bude úplně o něčem jiném včetně docházení na tréninky. A hlavně jsem se těšil na známé spoluhráče a na nové trenéry.

Epizoda v Dukle asi nevyšla podle představ, že?

Bylo to trochu jiné, než s čím jsem tam šel. Měl jsem mít větší herní vytížení, což vůbec nepřišlo, spíš naopak. Nesedly si určité věci, ale naštěstí to bylo jen na krátkou dobu. Opravdu jsem rád, že jsem zpátky v Pardubicích.

Můžete být konkrétní, co se pokazilo?

Přišel jsem ve chvíli, kdy měl formu útočník Lukáš Matějka, dával góly, takže jsem ze začátku chápal, že nehraju. Ale pak se Dukle přestalo dařit a trenér mě ani přesto nestavěl. Asi mi nedůvěřoval, nevím. Když jsme se pak na konci bavili, tak mi sám říkal, že mi asi mohl dát víc šancí. Ale respektuju to, bylo to jeho rozhodnutí.

Jaké byly ty tři měsíce pod známým bouřlivákem Petrem Radou?

Zajímavá zkušenost. Jsem rád, že jsem mohl poznat nového trenéra a jeho styl tréninku, jiné taktiky, nové spoluhráče. Byla to sice druhá liga, ale zase v dresu jednoho z nejznámějších českých klubů. Bylo fajn vidět, jak to funguje jinde. Alespoň něco, když už nepřišlo to herní vytížení.

Celou kariéru jste v Pardubicích strávil pod Jiřím Krejčím, který je podobně jako Rada do fotbalu blázen. Dají se ti dva v něčem porovnat?

Takhle rychle mě asi nic konkrétního nenapadne, ale musím říct, že mi pan Rada trochu trenéra Krejčího připomínal. Oba jsou podobně založení, takže jo, viděl jsem ho v něm.

David Huf (vlevo) z Pardubic atakuje brankáře Pavla Halousku z Mladé Boleslavi.

Pardubice váš přesun do Dukly prezentovaly jako restart, postrádal jste sebevědomí. Co konkrétně vás trápilo?

Na tom sebevědomí něco bude. Dostávám ho do sebe jen tím, že hraju a dávám góly. Pardubice nechtěly, abych nastupoval až ve třetí lize, kde ta konkurence je zase trochu jiná. Ale bohužel to nevyšlo, budu zase bojovat tady. Uvidíme, co přijde.

Přitom jste ve své první ligové sezoně nasypal devět gólů a všechno šlo dobře.

Jenže i když jsem dával góly, tak jsem pořád tolik nehrál. Doufal jsem, že postupem času dostanu herního času víc a budu přidávat další góly, ale to se nestalo. Ve druhé sezoně se nám navíc už nedařilo celkově, takže i v tomhle to bylo složitější.

Nový kouč Pardubic Radoslav Kováč váš návrat často zmiňoval jako důležitý, na jaře s vámi počítá. To je dobrý začátek, minimálně pro to vaše sebevědomí.

Poslouchalo se to dobře, ale já teď musím jeho očekávání naplnit na hřišti. Chci ukázat, co ve mně je.

A jak se coby Pardubák těšíte na nový stadion?

Moc. Doufám, že to otevřeme minimálně dobrým výkonem a ideálně nějakými body. (Pardubice si doma poprvé zahrají 4. 2. se Slavií)