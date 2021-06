Pardubický žolík pokračuje. Střelec Huf podepsal na tři roky

„S Davidem i jeho agenturou jsme se shodli, že na přestup z Pardubic ještě není připraven,“ uvedl sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. Nehrozí tak scénář, že bude aktivována výstupní klauzule jako třeba v případě Michala Surzyna, který bude působit v Jablonci.



„David ve smlouvě žádnou klauzuli ani nemá. Víme o tom, že ho sledují některé kluby, ale nabídka na něj ještě nepřišla. Vsadili jsme na jistotu, musí pravidelně nastupovat u nás, pokud zopakuje loňskou sezonu, tak se určitě něco objeví,“ řekl Zavřel.



Stejná situace je i okolo pardubického odchovance Tomáše Solila, který sice v minulém ročníku nedal ani jeden gól, jinak ale odehrál vynikající sezonu a i v jeho případě se začíná hovořit o zájmu jiných týmů.

„Ve fotbale člověk nikdy neví, máte něco naplánované, a druhý den je všechno jinak. Solila sledují velké kluby a vnímáme i to, že reprezentační kouč Krejčí na něm chce stavět jednadvacítku, takže je předpoklad, že kolem něj bude rušno. Teď má ale u nás dlouholetý kontrakt a taktéž u něj platí, že ještě není na přestup připraven,“ odmítl Zavřel spekulace o jeho přesunu do Slavie Praha.

„Základem je, aby se tito hráči pravidelně objevovali v zahajovací sestavě. Zlepšují se totiž každý měsíc a konkrétně u Hufa se Solilem si dovedu představit, že třeba za rok budeme velké přestupy řešit,“ dodal Zavřel.

Tomáš Solil (vlevo) z Pardubic a Lukáš Hejda z Plzně bojují o míč.

Ten v Pardubicích udržel také záložníka Dominika Kostku, který si povedeným jarem řekl o nový dvouletý kontrakt.



A v Pardubicích se na začátku letní přípravy, která startuje příští pondělí, pochopitelně objeví i některé nové tváře. Už v tuto chvíli například finišují jednání o přestupu plzeňského beka Jana Halásze.

„Řešíme to s Plzní. V jeho případě se bavíme o dvouleté, spíš tříleté smlouvě,“ potvrdil Zavřel s tím, že na tři roky se Pardubicím upsal také Brazilec Ramos Júnior, třiadvacetiletý záložník, který by měl nahradit krajana Ewertona mířícího do Mladé Boleslavi.

Přijdou mladí reprezentanti

Kdo naopak v kádru ligového nováčka pokračovat nebude, je Slovák Milan Sekera z Trnavy, kterého klub v uplynulých týdnech testoval na trénincích A týmu a v zápasech rezervy.

„Se Sekerou se pravděpodobně domluvíme, že se vrátí domů na Slovensko,“ řekl Zavřel.

Žhaví však už telefony ohledně dalších jmen. Pod Vinicí jsou očekáváni čtyři talentovaní reprezentanti, tři z kádru mistrovské Slavie a jeden hráč Baníku Ostrava.

„Nebudu ještě říkat jejich jména, zatím to není papírově potvrzeno, jelikož většina manažerů je na dovolené. Vše je ale domluveno jak s nimi, tak s hráči. Koncem týdne snad všechno zvládneme napodepisovat,“ věřil Zavřel.

Znovu tak platí, že Východočeši staví tým hladových mladíků, jakými byli třeba Michalové Kohút a Hlavatý nebo Pavel Zifčák.

„Dál chceme jít cestou pracovitých hráčů, kteří se chtějí neustále posouvat,“ přisvědčil Zavřel.