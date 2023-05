Pardubický záložník Hlavatý: Nita zařídil moc bodů. Nekritizujme ho

A budou možná mít co dělat, aby je nakonec nezavalil, Východočechům totiž pořádně podklouzly nohy v neděli, když doma nezvládli klíčový duel se Zlínem (1:2).

„Je to velmi složitá situace, ale na druhou stranu já už jsem v kabině několikrát říkal, že my hrajeme o všechno už od září. Zápasy jsou jeden jako druhý, bojujeme v nich o holý život. Abych se přiznal, už mi to ani nepřijde,“ uvažoval Hlavatý.

Jeden jako druhý jsou často i scénáře jednotlivých utkání. Pardubice dostanou soupeře pod tlak, ale jakmile vedou, přijde útlum. Přesně jako se Zlínem. Nejdřív krásný gól po kombinaci Bartosze Pikula s Pavlem Černým do prázdné branky, ale pak konec. Respektive vyrovnání Zlína a jeho vedoucí gól, který na navíc v závěru zápasu svou hrubou minelou dopustil pardubický gólman Florin Nita.

„Chyby se stávají. Daleko horší bylo, že my z tlaku vytěžili jen jeden gól a nechali jsme si srovnat. S Florinem jsem se o tom bavil, říkal, že neví, co se stalo. Na poslední chvíli po centru stáhl ruce, ale byla by chyba ho kritizovat. Frajer nám předtím vychytal spoustu bodů. Každý dělá chyby,“ podržel parťáka Hlavatý.

Nic to však nemění na tom, že Pardubice jsou rázem pěkně namočené v možném přímém sestupu. Stejně jako Brno mají na poslední Zlín náskok jen jediného bodu.

Už ve středu však mohou zase utéct v zápase s Jabloncem. Hraje se od 19 hodin v CFIG Areně. „Lépe díky tomu zapomeneme na prohru se Zlínem. Bude se sice trochu hůře regenerovat, ale věřím, že další utkání už před našimi fanoušky zvládneme,“ přál si Hlavatý.