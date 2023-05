Zlínský fotbal stále dýchá, prvoligovou záchranu má ve své moci

Trefa Antonína Fantiše z 86. minuty završila zlínský obrat v utkání, po němž mohl klub po osmi letech sestoupit z nejvyšší soutěže. První ligové venkovní vítězství po nekonečných třiceti zápasech navíc znamená, že tým kouče Pavla Vrby má záchranu přes baráž ve své moci.

„Kdybychom prohráli, dostali bychom se víceméně do neřešitelné situace. Tímto vítězstvím jsme si strašně pomohli. Máme šanci zabojovat, abychom pro Zlín zachránili ligu. Pro nás to byl klíčový zápas,“ oddechl si Vrba po výhře 2:1.

Pokud by Zlín na východě Čech nebodoval a Brno zároveň zvítězilo v Jablonci, už by ho nic nespasilo. Takhle boj o baráž ještě pořádně zdramatizoval. Dvě kola před koncem nadstavby stáhl manko na dvojici Brno a Pardubice na rozdíl jediného bodu. Zlikvidovat ho může buď ve středu doma s Baníkem Ostrava, jemuž už o nic nejde, nebo v neděli v Brně.

Fantiš a spol. přitom byli po předchozí porážce 1:2 v Teplicích, kde jim rozhodčí Nehasil upřel za stavu 1:1 penaltu, psychicky na dně.

„Padlo to na nás. Po tom všem, co se v Teplicích dělo, jsme byli strašně zklamaní. Věřím, že tohle vítězství nás nakopne, bude impulzem do dalších utkání,“ doufá Vrba.

„Týden jsme byli mrtví. Teď dýcháme,“ doplnil Fantiš, který oddálil zlínský krach gólem, jenž mu tak trochu spadl do klína.

Rumunský brankář Florin Nita, jenž týden předtím v Brně zneškodnil nejlepšímu ligovému střelci Řezníčkovi dvě penalty v rozmezí šesti minut, pouštěl u zadní tyče dlouhý nákop Dramého za sebe do zámezí. Jenže si nevšiml, že za ním číhá na svoji šanci zapomenutý Fantiš.

„Balon se dlouho snášel, instinktivně jsem věřil, že tam může skončit. Pak už jsem se jen maximálně soustředil, abych se hlavou z malého úhlu přesně trefil. Konečně se na nás usmálo štěstí,“ líčil Fantiš rozhodující okamžik.

Štěstí, které zlínským fotbalistům chybělo v jiných zápasech, se na ně tentokrát v Pardubicích usmálo hned několikrát.

„Pardubice hrály velice dobře. Ve středu pole byly kombinačně silnější, důraznější, nastřelily dvě tyčky. Ten nahoře se možná koukal a vrátil nám to,“ povídal Vrba.

„Přežili jsme spoustu situací. Dosty nás podržel,“ zmínil Fantiš gólmana Dostála, který měl sedm většinou těžkých zákroků.

Bezmocný byl jen proti Černého placírce do prázdné brány z 25. minuty, na kterou za deset minut odpověděl Balaj. Slovenský útočník původně v základní sestavě nefiguroval, na hrotu musel narychlo zaskočit za Kozáka, jehož při rozcvičce píchlo v lýtku.

Vrba nemohl nasadit ani kapitána Procházku, který má zlomený malíček nohy. „Otázka dnů, kdy obuje kopačku a začne s námi trénovat,“ věří Vrba, že zkušený bek se ještě zapojí do záchranářské vřavy.

Moc času ale nezbývá. Už ve středu se pokračuje domácím zápasem s Ostravou.

„Maximálně se připravíme. Doufám, že přijdou fanoušci a jejich energie nám pomůže,“ zve Fantiš diváky do hlediště.