Jablonec musíme porazit za každou cenu, burcuje pardubický útočník Černý

„Hrajeme o život a na hřišti to musí být vidět. Zápas potřebujeme urvat za každou cenu,“ líčil jeden z lídrů pardubické kabiny Pavel Černý v rozhovoru pro klubový web.

Náskok jeho týmu na poslední Zlín čítá v tuto chvíli jen jediný bod (31), stejně tomu je i v případě čtrnáctého Brna. Situace v tabulce je tak velmi napjatá.

Pardubice - Jablonec Středa 19.00 online

Do Pardubic ovšem přicestuje soupeř, který už má své jisté. Jablonec v minulém kole vyhrál 1:0 právě na hřišti brněnské Zbrojovky a definitivně se zachránil v nejvyšší soutěži. Domácí se však ani náhodou nemohou spoléhat na to, že by jim soupeř díky tomu něco pustil. Už jen z důvodu, že na obhlídku nového pardubického stadionu se z Jablonce chystají tři plné autobusy fanoušků. Černý přesto výhody viděl.

„Potkají se dva týmy, které se prezentují kombinační hrou. Jablonec už je zachráněný, takže přece jen může hrát trochu uvolněněji. Očekávám otevřenou hru, která by nám měla vyhovovat,“ uvažoval.

Tomáš Vlček (v popředí) z Pardubic si hlídá balon před Matějem Polidarem z Jablonce.

Při vzpomínce na poslední zmíněný zápas se Zlínem se ale dostává trochu pod tlak. I v něm Pardubice dokázaly předvádět fotbal, za který jsou často chváleny. Ovšem jen na chvíli. Tlak jim vydržel pokaždé jen v úvodu poločasů.

„I s odstupem času jsem z toho pořád zklamaný. Hráli jsme výborně, vytvářeli si šance, ale po gólu jsme se zatáhli. Minimálně do remízy jsme to měli dotáhnout, bod by nám vyřešil strašně moc,“ litoval Černý.

Hodně zklamaní ze stadionu pochopitelně odcházeli i domácí příznivci. V neděli jich opět dorazilo přes čtyři tisíce. Černý v podobné číslo doufal i dnes proti Jablonci.

„Přeji si, aby znovu přišli a zase nám vytvořili tu báječnou atmosféru. Vždycky nás ženou dopředu. Hrát před takovým publikem je radost. Budeme se těšit a chceme se odvděčit výhrou,“ slíbil Černý.

Po utkání s Jabloncem Pardubice míří ještě v neděli na hřiště Baníku. A v tuhle chvíli doufají, že potom je čeká baráž s některým z druholigových celků.