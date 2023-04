Odpočatý záložník Hlavatý: Posouváme se, hladoví chceme být i v Jablonci

Do nedělního utkání na hřišti devátého Jablonce půjdou jeho Pardubice v nadějnější pozici v kontextu boje o záchranu, než v jaké se nacházely ještě před pár týdny. Nyní jsou na 15. místě, Zlínu a Teplicím však mohou odskočit.

„Trenéři nás krotí v euforii, i když je samozřejmě dobré využít tu úspěšnou vlnu. Zápasů bude na jaře ještě hrozně moc, ten dosavadní vzorek nebyl nějak obrovský,“ podotýká Hlavatý. „Trend posunu k lepšímu tam je, za což jsme rádi, ale nic nechceme podcenit, a naopak si přejeme, aby to takhle pokračovalo,“ dodává středopolař.

Na podzim Hlavatý první duel s Jabloncem v Ďolíčku (1:0) rozhodl, když se v 71. minutě parádně trefil vnějším nártem k pravé tyči.

„Vybavuju si, že jsem si zařval na Kosťu (Dominika Kostku), aby mi přihrál, a chtěl jsem to pak uklidit na zadní. Vzal jsem to přes šajtli, takže to trošku obeplavalo gólmana. Krásně to tam zapadlo,“ líčí. Jinak ovšem při Východočeších, třebaže i oni měli další šance, v onom zápase „stáli všichni svatí“. A brankář Markovič měl velký den.

Mimochodem, tehdy šel Jablonec do střetnutí s Pardubicemi se třemi vítězstvími v zádech, což se nyní opakuje. Hlavatý a spol. pak minule doma přemohli 3:1 Teplice.

„Oproti předchozím kolům jsme zpřesnili kombinaci a přidali v kreativitě, zdravé agresivitě a doplňování ve vápně. Měli jsme větší chuť vyhrát než Teplice – snad to ukážeme i v Jablonci,“ věří jeden z pardubických lídrů.

K soupeři ovšem nejen vzhledem k jeho současné formě chová patřičný respekt. A není divu.

„Jablonecký kádr je solidní, napěchovaný výtečnými fotbalisty. Ale stejně chceme vyhrát, nebo alespoň bodovat,“ prohlašuje.