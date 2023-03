Nikdy to nevzdat, velí teplický kouč Frťala před Hradcem

„Během reprezentační pauzy jsme si vše zanalyzovali. Především jsme se zaměřili na to, aby hráči věřili ve své schopnosti. Stále jim říkám, aby se nebáli na sebe vzít odpovědnost a aby se za jakéhokoliv stavu a průběhu nevzdávali,“ zdůrazňuje nový teplický trenér Zdeno Frťala.

Reprezentační pauzu využil k tomu, aby tým nabral kondici a také zlepšil defenzivu. Skláři inkasovali za 24 kol už 57 gólů, což je suverénně nejvíc v lize.

„Obrana není jen o třech čtyřech obráncích, ale o hře celého týmu. Doba, kdy se do defenzivy zapojovalo jen pár hráčů, je pryč. Jsou situace, kterým jde předcházet. Důležité je vždy reagovat. Například po prohraném souboji se musí vyvinout maximální úsilí o návrat do obranné fáze,“ velí trenér.

Ani teplická ofenziva na jaře není žádná sláva. „Soupeři se na naše střelce Gninga a Žáka po podzimu víc zaměřují. Automaticky by tak na sebe měli vzít odvahu jít do zakončení i jiní hráči,“ představuje si Frťala, který nedělního soka Teplic jako trenér do ligy přivedl. I proto má pro něj duel s aktuálně sedmým týmem ligy Hradcem Králové mimořádný náboj.

„Lhal bych, kdybych řekl, že to pro mě nic neznamená. Strávil jsem v Hradci tři krásné roky, ke klubu jsem získal nadstandardní vztah. Teď ale trénuji Teplice a udělám maximum, abychom uspěli. Jsem rád, že hráči začínají chápat věci, které po nich chci. Hlavní je, aby devadesát minut odjezdili po zadku!“ burcuje trenér.

Duel startuje na Stínadlech v neděli v 16 hodin.