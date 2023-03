Zlín hraje o všechno, varuje budějovický brankář Šípoš

Podpořit úspěšné období by Dynamo chtělo zítra, kdy od 16 hodin nastoupí na hřišti Zlína. Tomu zatím moc nepomohl ani příchod zkušeného trenéra Pavla Vrby a nyní uzavírá tabulku. Na Jihočechy ztrácí devět bodů a aktuálně nevyhrál pětkrát v řadě.

„V lize není žádný slabý tým. Čeká nás sice poslední celek, ale oni hrají o všechno. Jestli se chtějí zachránit, musí doma vyhrávat. Když ale my zvládneme další zápasy, nejen ten ve Zlíně, naše sezona může být úspěšná,“ odhadl slovenský brankář Dynama Dávid Šípoš.

I když před reprezentační přestávkou Jihočeši porazili doma Slavii a Baník Ostrava, přišly jim dny volna vhod. „Odpočinuli jsme si spíš psychicky. Makali jsme naplno, protože naši trenéři zdůrazňují, že pořád se musí trénovat na sto procent. Ale oddychli jsme si přes víkend, kdy jsme měli dva dny volno a někteří kluci jeli po delší době také domů za rodinami,“ okomentoval.

Aby černobílí nevypadli ze zápasového rytmu, vložili si do volného týdne přátelské utkání s rakouským celkem LASK Linec. Budějovice sice za hranicemi prohrály 2:3, ale herně se třetím celkem tamní bundesligy nezklamaly. „Jsme rádi, že jsme se mohli poměřit s tak kvalitním týmem, který hrává v posledních letech Evropskou ligu. Ukázali jsme dobré věci, ale viděli i naše nedostatky. Škoda výsledku, soupeř ukázal svoji sílu,“ shrnul.

Jihočechy čeká nyní nabitý program. Po zítřejší bitvě ve Zlíně hrají ve středu semifinále poháru na Spartě. Pak bude do konce základní části zbývat pět duelů. Čtyři z nich sehrají s týmy ze spodní poloviny tabulky. „Chceme zápasy zvládat a posouvat naše výkony. Už by mělo být vidět, že trenéři tu jsou s námi skoro půl roku. Věci z tréninků musíme přenést do zápasů a díky tomu budeme mít dobré výsledky. Chceme se udržet v prostřední skupině, ale proč nezabojovat i o nejlepší šestku,“ prohlásil.

Čtyřiadvacetiletý brankář odchytal poslední tři ligové zápasy. Zejména výhry nad Slavií a Ostravou jsou pro něj v jeho kariéře hodně vysoko. „Nestává se často, že porazíte Slavii, navíc bez inkasované branky. Dostal jsem šanci po výhře v poháru, povedlo se to. A pak jsem chytal i další zápasy,“ popsal.

V lize nastoupil Šípoš letos k osmi duelům, jeho kolega z brankářské dvojice Martin Janáček zvládl dvojnásobek. Oba podávali velmi dobré výkony, ale současné šance využívá o dva roky starší Slovák. Pomohlo mu i zranění kotníku Janáčka.

„Moc jsem nechytal, ale snažil jsem se, aby na mně pauza nebyla znát. Je jiné, když stojíte v brance jednou za měsíc, nebo pravidelně. S Janym jsme kamarádi, podporujeme se, ale chytat může jenom jeden,“ konstatoval.