Hovorka se už na ligové trávníky nevrátí, obránce Slavie ukončil kariéru

„Jsem se svým rozhodnutím smířený, našel jsem vnitřní klid. Ale nezastírám, že je to strašně těžké. Není to úplně sranda po pětadvaceti letech, kdy jsem fotbalu obětoval všechno,“ uvedl Hovorka pro klubový web.

„.Na vrcholu sil jsem věděl, že uhlídám kohokoliv. Pak jsem ale musel na operaci s kolenem potřetí, počtvrté… Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné,“ dodal slávistický stoper.

Nejen fanoušci Slavie budou vzpomínat na jeho výkony v Lize mistrů na podzim roku 2019, kdy sváděl srdnaté souboje s Romelem Lukakem či Lionelem Messim..

„Liga mistrů, San Siro, souboj proti Interu. To je špička mého sportovního kariérního úspěchu. Při znělce před zápasem jsem se otřásl a řekl si, že to je ono, ten moment, po kterém jsem vždycky prahnul. Znělku jsem si pouštěl už jako malý, je to taková pocta. Bylo to pro mě to nejvíc,“ zavzpomínal Hovorka s úsměvem.

