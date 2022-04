Necháme na hřišti všechno, říká pardubický kapitán před bitvou s Teplicemi

Základní část fotbalové nejvyšší soutěže jde do finále. Pardubicím zbývají odehrát dva zápasy včetně toho nedělního od 17 hodin v Ďolíčku proti Teplicím a nutně by už potřebovaly vyhrát. Na jaře se jim to totiž v lize dosud ještě nepodařilo, v posledních pěti případech navíc stejně jako soupeř napočítaly hned čtyři porážky.