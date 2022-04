Pardubický kouč Krejčí: Hráči se ve vápně potřebují uklidnit

Když už Slavia na chvíli balon půjčila Pardubicím, ty sice dokázaly využít ne úplně stoprocentní defenzivy Pražanů, avšak v zakončení hořely.

„To samé se nám stalo proti Spartě (1:3), ale i nedávno proti Jablonci (1:1). Hráči se potřebují trochu uklidnit, protože to už souvisí i s psychikou. Musíme se zaměřit na to, abychom do budoucna důležité situace řešili lépe,“ říkal po utkání se Slavií pardubický kouč Jiří Krejčí v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Asi jejich největší příležitost spálil ve 23. minutě záložník Kamil Vacek, který šel po dobré přihrávce patičkou od Vojtěcha Patráka zleva sám na gólmana, ale neuspěl. Stejně tak Lukáš Matějka, jenž po hodině hry dostal balon za obranu, nebo Dominik Kostka v 70. minutě při střele po centru od Cadua.

„Prohra 0:4 je pro nás krutá, minimálně v tom směru, že jsme nezaznamenali žádný gól. Kdyby Kamil Vacek otevřel skóre, mohlo to vypadat jinak,“ mrzelo Krejčího.

Jenže to jinak nevypadalo a ve druhém poločase se kvalita Slavie projevila naplno. Nejprve Lukáš Provod mířil z voleje přesně k pravé tyči, Ivan Schranz se po centru protlačil přes Cadua a překonal i Jiřího Letáčka a nakonec přesně do šibenice mířil Ibrahim Traoré po přisunutí od Stanislava Tecla. Pro Pardubice asi jen těžko představitelná věc!

Hlavním pozitivem z jejich pohledu tak zůstaly ligové premiéry dorostenců Dominika Mareše a Matyáše Hanče, byť 17letý stoper položil základy pro výhru Slavie už v závěru prvního poločasu, když ve vápně poslal k zemi stopera Aihama Ousoua a následnou penaltu Provod proměnil.

Sám Hanč v rozhovoru pro klubový web nejprve zhluboka vydechl a pak přiznal: „Je to pro mě bolestivá situace. Už když jsem šel na zem, tak jsem věděl, že to nebylo dobře. Omlouvám se týmu i všem fanouškům. Z téhle situace se můžu do budoucna jen poučil.“

Kouč Krejčí však jeho i parťáka Mareše podržel: „Oba hráli velmi solidní utkání. Penalta byla z nezkušenosti, ale snažili jsme se Hanče povzbudit, protože to byl jeho první start v lize. Těmihle věcmi si musí projít.“

Těsně po zápase oběma mladíkům oznámil, že v týmu zůstávají, pravděpodobně se tedy objeví i v sestavě pro příští utkání, které Pardubice čeká v neděli od 17 hodin v pražském Ďolíčku proti Teplicím. Severočeši jsou na 13. místě o tři body před nimi, takže půjde o další jarní záchranářský souboj.