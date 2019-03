Fotbalisté Baníku mají stále před sedmým Libercem náskok, ale...

Podobně mluví i brankář Jan Laštůvka: „Těžké zápasy nás ještě čekají. Musíme zase začít odznova.“

Ostravští už poněkolikáté nezvládli začátek utkání. „Soupeř couvne a my hrajeme do plných. Nemáme tak kreativní hráče, abychom se dostali přes zahuštěnou obranu,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „My spíše umíme hrát fotbal, když je obrana protivníka trochu otevřená. Síla mužstev, jako je třeba Slavia, se ukazuje, když dokážou projít přes obranný val. To nám nejde.“

Navíc jako by fotbalistům Baníku chyběla agresivita z předešlých úspěšných zápasů.

„Těžko říct, ale může to tím být,“ připustil Fleišman. „Soupeře, kteří sem jezdili, jsme v uvozovkách ukopali. A se Zlínem nic. Jen tak jakoby presujeme a jednotlivci to nestrhnou. Musíme to strhnout jako mančaft.“

Laštůvka si nemyslí, že by hráčům agresivita až tolik chyběla. „Ale vidíme, že to není ono. A když to nejde herně, tak musíme ten zápas urvat silou, zvládnout ho lépe,“ podotkl.

„Možná tomu chybí Šindy (Šindelář), který hře v pokutovém území dával ráz,“ řekl Páník. „Ale spíše to je o důrazu ve středové řadě, kde bychom měli přitvrdit a být dříve u vypadlých balonů, abychom nemuseli faulovat. Agrese ano, ale nesmí být za hranou, protože každý zákrok dneska už u videa vidíte.“

A nemohlo se na mužstvu projevit uspokojení z dobré sezony? „To ne,“ odmítá Jan Laštůvka. „Máme mančaft natolik zkušený, že si nemůžeme dovolit nějak se uspokojit. My starší víme, o co jde. Jestli budeme takto pokračovat, šestka nám uteče a toho budeme litovat.“

Po nynějších dvou prohrách by se měl ukázat charakter mužstva, jeho síla. „Musí se ukázat,“ zdůraznil Jiří Fleišman. „Máme teď na to ideálního soupeře, protože Slavia je herní mužstvo. My také chceme hrát a ten zápas nás může nakopnout. Kdo by nechtěl porazit Slavii. Pojedeme tam zvítězit, protože třikrát za sebou prohrát... Zlín si ale musíme rozebrat, zamyslet se nad sebou.“