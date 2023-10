S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, hodnotil ostravský trenér Hapal

Ostravští často stříleli z dálky, ale až na vyrovnávací střelu Ewertona se neprosadili. „Obstřelovali jsme je, Viktor Budinský si dnes zachytal,“ zmínil Lischka někdejšího gólmana Baníku. „Měli jsme být efektivnější, přehrávat balon více ze strany na stranu, počkat si na správnou chvíli, kdy se naskytne skulinka, být trpěliví.“

Přesto v 87. minutě, když Budinský vyrazil další střelu z dálky, měl Kubala před sebou prázdnou branku. Leč přestřelil ji...

Co se stalo? Filip Kubala odmítl, že by byl v nějaké složité situaci. „Nevím, jestli to vůbec jde neproměnit...“ ušklíbl se. Dodal, že věděl, že nějaká šance přijde. „Doufal jsem, že na ni budu připravený. Balon se odrazil od země a šel nahoru. Asi jsem měl do něj jít hlavou, ne nohou. Možná tam byl pud sebezáchovy, že gólman proti mně skáče, musíte se rozhodnout během setiny vteřiny. Nezvolil jsem správné zakončení.“

Pardubický brankář Viktor Budinský stahuje míč před Karlem Pojezným z Baníku Ostrava.

Ostravský trenér Pavel Hapal podotkl, že výkon Kubaly možná snižuje ta velká neproměněná šance. „Ale na druhé straně nám ve středu hřiště odklepl z jedničky spoustu míčů. Umí si odskočit, podržet balon, zakrýt ho. Gól dá třeba příště,“ řekl kouč.

Nevyčítal ani Patricku Kpozovi zákrok na Štěpána Míška, po němž Pardubičtí vedli, když Kryštof Daněk proměnil penaltu. „Ta přihrávka byla složitá, byla přesná za obranu a hráč to vycítil, šel do mezery. Kpozo to nemohl řešit hned odebráním balonu. Pohybem se navázal…“ komentoval faul Hapal. „Spíše mě mrzí situace ze závěru, kdy Šíňase při zakončení soupeř držel.“

To Matěj Šín v 89. minutě z úhlu střílel do brankáře Budinského. „V první půli nás soupeř, byť si nevytvořil žádné šance, zlobil po ztrátě míče. V některých momentech jsme byli daleko od protihráče, což se ve druhém poločase změnilo,“ prohlásil Pavel Hapal.

„S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, protože mužstvo utkání odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno skvělými fanoušky. Aspoň jsme udrželi domácí neporazitelnost. Cítím, že tým se každým zápasem herně zvedá.“