Snad budeme nahoře co nejdéle, doufá ostravský trenér Hapal

„Na nějaké hodnocení je ale brzo. Těší nás, že jsme výše než v minulé sezoně, ale pořád máme na čem pracovat. Snad se nahoře udržíme co nejdéle, nejlépe celou sezonu. Teď dobře potrénujeme a připravíme se na další zápas.“

Tím bude v neděli 22. října od 15.00 utkání v Teplicích.

Rovněž stoper David Lischka, který Baník v sobotu proti Pardubicím (1:1) vedl jako kapitán, říká, že na nějaké hodnocení je zatím ještě čas.

Věřím, že se budeme zlepšovat i po nynější reprezentační pauze Pavel Hapal trenér Baníku Ostrava

„Nyní byla velká euforie, ani nevím, kolik zápasů včetně poháru jsme neprohráli, tuším sedm, ale důležité je, že série pořád pokračuje,“ usmál se David Lischka. „Těší nás i to, že na Pardubice po výsledku v Olomouci, kde jsme vyhráli tři nula, přišlo i více fanoušků, za což jim děkujeme.“

Na duel s Pardubicemi dorazilo v této sezoně na Městský stadion v Ostravě nejvíce diváků – 9 108. Na první domácí střetnutí se Slováckem jich bylo v ochozech 9 016.

David Lischka (vpravo) z Baníku Ostrava v souboji s Ladislavem Krobotem z Pardubic.

„Každý očekával výhru. I my jsme to měli v hlavě. Bohužel Pardubice si odvážejí bod a my jsme dva ztratili, ale musíme být pokorní, ponaučit se a pokračovat v nastavené práci,“ řekl David Lischka, který se, ač levák, usadil na postu pravého stopera.

„Odehrál výborný zápas,“ chválil ho trenér Hapal po utkání s Pardubicemi. „Hrál s velkým přehledem, byl tvořivý, dostával míče do meziprostoru, což bylo důležité. Výborný.“

Uprostřed obrany mohou hrát i dva leváci

Lischka minulé čtyři zápasy byl v základu spolu s dalším levonohým stoperem Karlem Pojezným, který nechyběl v sestavě už šest utkání. Už je z Lischky definitivně pravý střední obránce?

Nyní byla velká euforie, ani nevím, kolik zápasů jsme neprohráli. David Lischka stoper Baníku Ostrava

„Zrovna po minulém zápase jsem se bavil s panem Kováčem (trenér Pardubic), že mi to teď paradoxně více vyhovuje zprava než zleva,“ odpověděl. „Už si na tu pozici zvykám a cítím se tam dobře. Furt jsem ale levák. Uvidíme. Teď hrajeme dva leváci vedle sebe, přičemž vždycky se říkalo, že spolu mohou fungovat spíše dva praváci. Doufám, že ten mýtus je už pryč.“ Proti Pardubicím ale Lischka často zůstával vzadu uprostřed obrany sám, jako by hrál posledního z obránců, dříve nazývaného liberem...

„To bylo tím, že všichni hosté včetně Černého (útočník) se stahovali před vlastní šestnáctku,“ uvedl David Lischka. „Na mě tak zbyl ten střed, protože Karel Pojezný byl ofenzivnější, lépe centroval levou nohu, než bych to dělal já z pravé strany.“

„Víme, že by to od nás chtělo ze standardek více branek“

Ke spokojenosti ostravským stoperům chybělo jen to, aby se prosadili z některé standardní situace, vždyť Ostravští proti Pardubicím kopali 10 rohů. „Byli jsme z nich nebezpeční. Při jednom chyběl Lischkovi kousek, aby se k míči dostal. Zahrávali jsme je slušně, druhá věc je se prosadit,“ řekl Pavel Hapal.

„Děláme na tom, víme, že by to od nás chtělo ze standardek více branek, ale ve fotbale to tak je. Přijde období, kdy to nepadá, jindy pak zase využijete téměř vše.“ Kouč upozornil, že velmi silná je při standardních situacích Olomouc.

„Ale jen proto, že je to jediné mužstvo v lize, které blokuje hráče. Proti Pardubicím jsme však standardky nekopali zle. Soupeř naše hráče uskákal. Bez chyby.“ V nynější dvoutýdenní pauze Baník nečeká žádné přípravné střetnutí. „Budeme jen trénovat, v klidu se chystat na další část soutěže. Navíc nám chybějí reprezentanti,“ zmínil trenér Hapal Gigliho Ndefeho, který je v angolském národním mužstvu, Tomáše Riga, jehož povolali do slovenské jednadvacítky, a Matěje Šína, jenž je v kádru české reprezentace do 20 let.