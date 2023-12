Přece jen v elitní šestce. Baník na podzim doháněl bídný začátek

„Nějaké body jsme ztratili zbytečně, ale půlrok můžeme hodnotit pozitivně, jsme v top šestce. Na jaře máme na co navázat,“ zmínil záložník Tomáš Rigo šestou příčku.

Ostravským ještě zbývá dohrát odložený domácí zápas s Plzní. Termín zatím neznají.

Baník se mimo jiné prezentoval výbornými výkony proti Spartě a Slavii, jenže doma v nich neurval ani bod – 0:1 a 2:3... Proč?

Záložník Sparty Veljko Birmančević a Tomáš Riga z Baníku sledují práci s míčem Patricka Kpoza

„Třeba je to tím, že jsme k tomu ještě nedozráli, možná to chce nějaký čas, aby se mužstvo sehrálo, řešilo finální věci lépe…“ odpověděl Pavel Hapal. „Nechci vylézat se statistikami, že jsme měli dostatečný počet střel na bránu, byli jsme nebezpeční. Ale od Slavie jsme dostali tři góly.“

To se Baníku stalo potřetí v sezoně – i v Liberci a Plzni (shodně 1:3).

„Musíme být soustředěnější, koncentrovanější a přesnější ve finálce. Možná chyběla v koncovce větší agresivita. Opět jsme ty situace měli, bohužel jsme neskórovali,“ dodal Hapal.

Ostravští proti Spartě i proti Slavii hráli odvážně. Je to cesta, jak uspět?

„My se tímto směrem chceme ubírat. Chceme hrát nahoru, být aktivní, ale to proti každému. Je jedno, jestli je to první Sparta, anebo – a nechci nikoho urazit – poslední Budějovice,“ řekl Pavel Hapal.

„Se Spartou jsme zjistili, že na takové soupeře musíme vylézt, snažit se je atakovat a hrát rychle dopředu, což se nám dařilo,“ uvedl záložník Tomáš Rigo. „I proti Slavii to bylo vidět. Bohužel zatím ty zápasy nejsou se šťastným koncem pro nás.“

Hapal upozornil, že ne vždy taková hra vychází. „Ale s tím, že hrajete agresivně, kolmo dopředu, napadáte, má každý problém. Kdybychom proti Slavii zalezli do šestnáctky, bránili a hráli z hlubokého bloku, stejně bychom možná prohráli. Ale diváci by nebyli spokojení.“

Ostravský útočník Abdullahi Tanko (vpravo) se snaží dostat před Davida Mosese z Karviné.

Kouč dodal, že nyní se musejí nachystat na jaro a nejméně navázat na dosavadní výkony. Výraznou obměnu kádru nechystá.

„V létě jsme udělali třináct změn, což je neskutečná porce, takže teď bychom potřebovali kádr vhodně doplnit na pozice, které nás trápí,“ uvedl Hapal.

A ty jsou jaké? „Chybí nám zdvojení postů na křídlech. Tam jsme odehráli skoro celý podzim s Buchtičem (Buchtou) a Ewertonem. Ale Šeha (Šehić) zápas se Slavií běžecky zvládl, i když hrál výš, což není jeho optimální pozice. Dopředu však byl svým pohybem nebezpečný.“

Kouč zatím neprozradil ani možné odchody hráčů. „Teď si půlsezonu vyhodnotíme, ale tým budeme chtít občerstvit.“

Ewerton je stále ve hře

Hapal musí počítat i s tím, že mu na začátku jarní části ligy bude chybět rychlý útočník a se sedmi góly nejlepší střelec týmu Abdullahi Tanko.

Pokud z Baníku neodejde, disciplinární komise ho potrestá za to, že v neděli oplácel Davidu Douděrovi faul, načež ho sudí vyloučil. „Hodně bude záležet na trestu, jaký dostane, ale hráče dopředu máme, ať je to Filip Kubala, Jirka Klíma, který se dostal do dobré formy a hlavně je zdravý, či Laco Almási, jenž teď moc prostoru nedostal,“ řekl trenér.

Ostravský křídelník Ewerton se raduje ze svého gólu proti Karviné.

Doufá, že s týmem začne přípravu i Ewerton. „Ale víte, jak to je. Dneska něco řeknu a zítra to bude úplně jinak.“ O budoucnosti se s Ewertonem bavil. „Už odletěl domů do Brazílie, aby si užil volno, ale dostal všechny věci k přípravě, ty běžecké, než začneme společně. Všechno chce absolvovat.“

Do Slavie, odkud hostuje, by se Ewerton vrátit neměl. „Do přípravy ho stahovat nebudu,“ potvrdil slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „V Baníku hraje výborně, a jak jsem ho poznal, musí být v základní sestavě. To se pak cítí dobře a předvádí, co umí. Má ale nabídku i ze zahraničí. Bude záležet, jak se kluby domluví a co bude chtít samotný hráč. Variant je hodně.“