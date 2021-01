Napřed „kapky“ od fandů na tréninku, pak výhra. Nabudilo nás to, uznal Fousek

Skandování „Bojujte za Brno!“ a transparent se sloganem „Zítra borci v Opavě vzhůru do nich po hlavě“ provázely sobotní přípravu fotbalistů Zbrojovky na existenční duel. Nebývá zvykem, aby ligové kluby vpouštěly na svoje tréninky veřejnost, v sobotu v Králově Poli se to ale stalo a zhruba 40 fanoušků z hlavní tribuny „dohlíželo“ na to, jestli úsilí Zbrojovky odpovídá jejich představám.

„Malinko nás ta situace překvapila, to nebudu zastírat, když se vám (na tréninku) objeví větší množství lidí s transparentem. My jsme to ale vnímali pozitivně. Přišli nás podpořit, vyjádřit nesouhlas s výkonem, který jsme předvedli proti Liberci, a my jsme si je vyslechli. Vidíte, že to mělo na mužstvo dobrý dopad,“ domníval se trenér Richard Dostálek po vítězném brněnském zápase v Opavě.

Právě po domácím duelu s Libercem (0:3) už fanoušci před stadionem na hráče a trenéry Zbrojovky čekali, aby jim vyjádřili nespokojenost. Nedočkali se nikoho, a tak jejich cesta vedla o pár dní později na trénink.

Po něm došlo k vyříkání situace mezi fanoušky a hráči. Krátké video zveřejnila skupina OS Zbrojováci.

„S jejich názory se ztotožňujeme, ale je potřeba, abychom si je vyříkali interně. Takhle nám to na sebevědomí moc nepřidá. My si to (vlastní výkony) moc dobře uvědomujeme, a jsme rádi, že nás i podporují, ne jenom kritizují,“ zvažoval pečlivě slova Adam Fousek, autor vedoucího brněnského gólu v Opavě.

Uznal, že výsledek a cenné tři body daly sobotnímu extempore dobrou tečku. Nechal ale otevřenou otázku, jestli bouřlivá kulisa tréninku brněnské hráče víc rozhodila nebo nabudila.

„Každý má sám v sobě, jak se s tím popere. Někoho to nabudí, někoho to dá ještě víc dolů. Dnes se ukázalo, že nás to nebudilo,“ pousmál se.

Zbrojovka výhrou v Opavě unikla z pásma sestupu, k čemuž jí nahrálo i to, že má o zápas víc než Mladá Boleslav.

V prvních patnácti minutách ale měla obrovské štěstí, že stav zůstal 0:0.

„Tam mělo být po zápase,“ zalitoval opavský trenér Radoslav Kováč.

Domácí útočník Tomáš Čvančara měl na noze dva góly, nedokázal ale překonat výtečně chytajícího Martina Berkovce při jeho debutu v brance Zbrojovky.

Berkovec chytil jeho sólo hned v 5. minutě, o dvě minuty proti Čvančarovi stál tváří v tvář znovu a zase byl úspěšnější. Ještě jednou pak brněnská obrana odolala s vypětím všech sil, když se míč snášel do sítě po rohovém kopu a hlavičce Davida Březiny.

Následně Fousek z prvního nebezpečného kontru Zbrojovky otevřel skóre.

„Po delší době jsme dokázali skórovat ze hry, to nám udělalo velkou radost. Bylo to nervózní utkání, to k zápasu o záchranu patří,“ uvědomoval si brněnský trenér Dostálek, jehož mužstvo v defenzivní sestavě se zahuštěným středem hřiště předvedlo důrazný výkon s 29 fauly a čtyřmi žlutými kartami.

„O udržení se samozřejmě hraje tvrdě,“ odtušil Dostálek.

Radost z výsledku neskrýval. „Mám dobrý pocit. V naší situaci nemůžeme předvádět top fotbal, musíme se odrazit od práce do defenzivy. Pro nás body mají velkou váhu,“ řekl.

Hostům nahrálo, že se Opavě postupně zranilo několik hráčů a musela na to už začátku reagovat vynucenými střídáními. Ve druhém poločase už šla Zbrojovka za výsledkem jako buldok; domácí sice měli platonickou převahu, dopravili i míč do sítě, ale bylo to z ofsajdu, a nebezpečné brejky převáděla Zbrojovka.

Navíc měla v brance Berkovce, který jí pomohl vyboxováním míče zpod břevna po standardce Aleše Nešického v 79. minutě.

„Berky je zkušený gólman. Když se k němu přidá i štěstíčko, dobře pro něj i pro nás,“ chválil posilu Fousek. „V prvním poločase jsme přežili několik šancí, pak jsme proměnili jeden brejk, a od gólu, který jsme vstřelili, jsme Opavu do moc vážných šancí nepouštěli. Dozadu nám to až na začátek klapalo. Herně to samozřejmě může vypadat jinak, můžeme hrát po zemi a kombinačně, ale na to teď není prostor. Důležité jsou body a nedostávat góly, nějaké z brejků dát a pak to uválčit,“ shrnul.