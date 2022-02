Lingr opět katem Slovácka. Věděli jsme, že to nebude moc o fotbale, řekl

Slávisté je po dvou porážkách na úvod jara s Karvinou (0:1) a doma ve čtvrtfinále poháru se Spartou (0:2) nutně potřebovali.

„Nebylo nic snadného se po těch neúspěších zvednout, ale když jste ve Slavii, musíte ukázat, že na to máte koule. A to jsme ukázali,“ uvedl Lingr.

Úspěchu červenobílí podřídili všechno, obětovali i obvyklou strategii.

„Celá obrana podala super výkon. Měli jsme trošku jinou taktiku, Slovácko jsme moc nepresovali, zalezli jsme a soupeř měl těžké se do nás dostat. Asi proto neměl žádnou šanci,“ popisoval Lingr. „Byl to nezvyk, jsme zvyklí nahánět soupeře, presovat, ale taktika byla jasná, řekli jsme si to v kabině, že to musíme zjednodušit. Podařilo se, vyšlo to.“

Nedělní zápas 21. kola moc krásy nepobral. Hodně se bojovalo mezi vápny, nikdo nevypustil souboj, jelo se na krev.

„Nebylo to vůbec jednoduché, věděli jsme, že to moc o fotbale nebude a tak jsme se na zápas také připravovali,“ řekl Lingr.

Faulů bylo na obou stranách víc než střel, vždyť Slovácko vyslalo na bránu jen jednu až v závěru.

Lingr a spol. moc dobře tušili, že utkání rozhodne jediný gól.

„Myslím, že kdyby ho dalo Slovácko, tak prohrajeme,“ připustil třiadvacetiletý fotbalista. „Naštěstí jsme první branku dali my.“

Bylo to po ojedinělé pěkné akci: Schranz si na vápně všiml nabíhajícího Baha, ten vrátil balon před bránu, kde Lingr nemohl minout.

„No, bylo to jednoduché,“ usmíval se. „Alex mi to ukázkově naservíroval, byl jsem na správném místě,“ pochvaloval si ofenzivní záložník, který je po odchodu devítigólového kanonýra Kuchty s osmi brankami aktuálně nejlépe střílejícím slávistou.

S vlastní produktivitou je Lingr velice spokojený, už je na dvojnásobku svého ligového příspěvku z předchozího ročníku.

„Ale mám vyšší cíle,“ poznamenal. „Chci v téhle sezoně překonat desítku a přidat i nějaké asistence.“ Aktuálně nemá žádnou, králi přihrávek byli na podzim Masopust a Stanciu (oba šest), na jehož kreativitu se po přestupu do Wu-Chanu už mistr spolehnout nemůže.

Právě čísla rumunského záložníka a střelce Kuchty musejí slávisté společnými silami nahradit, aby byli úspěšní. „Ošklivé“, ubojované vítězství nad soupeřem ze špičky tabulky je pro ně důležitým povzbuzením.

„Musím vyseknout poklonu celému týmu, nechali jsme tady všechno a ještě jsme to prolomili,“ připomněl Lingr nevydařený start jara. „Jsme rádi, že jsme to zvládli a doufám, že to tak půjde dál. Na pohár s Fenerbahce stoprocentně bude lepší nálada. Teď můžeme druhou půlku sezony odstartovat a jít si za svým cílem.“