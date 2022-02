Slovácko se střelecky trápí. Pomůže nám i ušmudlaný gól, věří Sadílek

„Už včera bylo pozdě. Je skvělé, že na zápas můžou přijít diváci ve větším počtu,“ těší se nejproduktivnější hráč Slovácka v minulé sezoně na důstojnější kulisu, než jaká byla v předchozích kolech, kdy mohlo do hlediště jen tisíc fanoušků.

Včetně poháru čekáte na gól 424 minut. To zní hrozivě, že?

Hodně. Je to hlavně o nás. Musíme za tím jít. Zlomit to nějak, třeba nefotbalovou věcí, ušmudlaným gólem. První dva zápasy jsme neměli ani šance, hráli jsme špatně. Poslední utkání s Pardubicemi (0:0) bylo náznakem, že jsme na správné cestě. Můžeme se odrazit od první půle. Blížila se našim představám, byla srovnatelná s podzimními výkony. Byli jsme nebezpeční, vytvářeli si šance.

Je to teď hlavně o psychice?

Asi ano. Kdybychom dali gól, vypadal by zápas jinak, nakopl by nás. Trápíme se v koncovce, ale dobře, že nedostáváme góly. Když ho nedáme, uhrajeme aspoň bod.

V čem musíte nejvíce přidat? Být hladovější v šestnáctce?

Bavíme se o tom často. Shodli jsme se, že nejsme ve vápně v tolik hráčích jako na podzim. Místo šesti jsou tam jen dva. S Pardubicemi se to zlepšilo. Jen škoda, že jsme neproměnili aspoň jednu šanci.

Mohl by pomoct domácí zápas s Mladou Boleslaví, které jste dali na podzim pět branek a která moc dobře nebrání?

Mohl by to být zlomový zápas. Boleslav je silná v ofenzivě. I když jsme jim dali na podzim pět branek, tři jsme dostali. Bohatě by nám stačilo vítězství 1:0. Naučili jsme se vyhrávat, vítězství přicházela, proher bylo málo, najednou se to otočilo. Je to jiný pocit, k nas...

Trenér několikrát zmínil, že od ofenzivních tahounů, mezi které počítá i vás, čeká mnohem více. Jak vnímáte jeho slova?

Kritika je zasloužená. Na podzim byl zvyklý na úplně jiné výkony. Každý zápas jsme měli pět, šest šancí. Teď se na ně strašně nadřeme. Není to ale jen o ofenzivních hráčích. Celý tým je rozháraný. Nejsme v pohodě. Chceme to za každou cenu zlomit, ale situace řešíme najednou jinak. V koncovce jsme splašení, nemáme klid. Kolikrát je to o hlavě. Musíme si říct, že se toho zase tolik nezměnilo, že góly dávat umíme.

Svědík také opakovaně zmínil, že zlom nastal zápasem v Českých Budějovicích, kde jste v přesilovce promarnili vedení 2:0 a prohráli. Souhlasíte?

Možná jsme tam něco urazili. Takový zápas odehrajete jednou za život. Od té doby se to s námi táhne. Porazili jsme jen Jablonec, a to se štěstím, ne že bychom hráli dobře. Jablonci neuznali dva góly kvůli ofsajdu. Hodně lidí nám zápas v Budějovicích připomínalo, ale už je to dlouho a neměli bychom na něj myslet.

Do toho vám přibývají každé kolo zranění.

Není to příjemné, ještě máme karetní tresty. Teď dostal Havlas (Havlík) čtvrtou. Na klidu to nepřidá. Když někdo vypadne, je to šance pro ostatní.

Michal Kohút ze Slovácka si kryje míč před zlínským Robertem Hrubým v ligovém utkání.

Každopádně máte nahrané, o šestku byste přijít neměli, ne?

Musíme se dívat jen na sebe. Šli jsme do sezony s tím, že chceme potvrdit tu předchozí (4. místo), že se klub posunul, že to nebyl ojedinělý úspěch, že se musí se Slováckem počítat. Teď máme špatnou šňůru, ale ta postihne každý tým. Naše výhoda je, že s námi nikdo nepočítal, takže na nás není takový tlak. Cíl hrát ve skupině o titul se nemění.

Vnímáte, že schůdnější cesta do Evropy vede z MOL Cupu?

Je to obrovská šance něco vyhrát. Nepoštěstí se to každý rok. Zbývá vyhrát jen dva zápasy a můžeme zvednout pohár nad hlavy. Navíc bychom finále hráli v Uherském Hradišti. Slavit vítězství v poháru doma před našimi fanoušky by byla pohádka, kterou si neumím představit.