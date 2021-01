Slávistický brankář Ondřej Kolář na tréninku před utkáním play off Ligy mistrů proti dánskému Midtjyllandu. | foto: Michal Šula , MAFRA

Začátek nového roku měl trávit na soustředění v Portugalsku, místo toho doma bojoval s covidem-19. Stejně jako řada dalších slávistů. „Bylo to náročné, pořád se mi hůř dýchá,“ říká šestadvacetiletý fotbalový brankář Ondřej Kolář, který v sobotu vychytal výhru 3:1 nad Sigmou Olomouc. Proč si dává do nosu cibuli? Co udělá s pivem od Messiho? A jak si z něj kvůli vztahu s Janou Tvrdíkovou utahují spoluhráči?