Hloupý gól, ale jsem rád, že tým má chyba nezlomila, řekl gólman Kolář

Slávistická jednička po hodině hry darovala soupeři gól na 1:1. Kolář vyběhl na levý kraj pokutového území za průnikovou přihrávkou, ale nestihl být u balonu dřív než Youcef Atal.

„Viděl jsem, že Peter Olayinka zaspal, nešel tam, tak jsem chtěl pomoci týmu. Jenže Atal tam byl rychleji, při mé smůle mi to ještě procedil mezi nohama a odrazilo se to, uklízeli to do prázdné... Takovej hloupej gól,“ říkal Kolář nejprve do kamer České televize a posléze v nahrávce pro novináře.



Děkoval jste spoluhráčům, že zápas dotáhli do vítězného konce? Omlouval jste se za chybu?

Hned v zápase jsem se omlouval. Ale na takové riziko už hraju, jednou to holt nevyšlo. Jsem rád, že mě podrželi.

Budete příště opatrnější?

To nevím. Každý ví, že takhle hraju, stokrát mi vyběhnutí vyjde, tentokrát se to nepodařilo... Jsem ale takový, že si chyby moc neberu. Jsem schopný v příštím zápase vyběhnout znova a být u míče první. Trenér chce, abych hrál vysoko, kluci chtějí, abych jim takhle pomáhal.

Jak moc si ceníte druhého vítězství nad silným soupeřem?

Vážíme si ho moc. Šli jsme do zápasu s respektem, doma jsme Nice sice porazili, ale věděli jsme, jak nesmírně těžký je to soupeř. Podařilo se nám něco neuvěřitelnýho, porazit tenhle tým dvakrát, to se často nestává.



Po vedoucím gólu jste nadále hráli svou hru, včetně rozehrávky odzadu, nezatáhli jste se. Ukazujete, že takový přístup může vést k úspěchu v Evropě.

Víme, že musíme hrát totéž co doposud. Dáme gól a budeme hrát, abychom přidali druhej. Vzadu se nezalekneme. Každej ví, že chyba v rozehrávce někdy přijde, ale právě ta rozehrávka nás zdobí. Chceme to hrát furt, chce to trenér, zatím nám to vychází.



Jak náročné bylo čelit ofenzivním hráčům Nice?

Vypracovali si nějaké šance, trefili tyč, ale my jsme zahráli jako zkušené mužstvo. Tým hraje jako tým, nikdy to není o jednotlivcích. Hrajeme skvěle dozadu, soupeře do moc šancí nepouštíme a když už, tak to nějak zvládneme. Jsem rád, že když si teď šance vytváříme, tak i nějaké proměníme, poslední dobou to tam padá.

Postup je blízko, předpokládám, že ho budete chtít potvrdit už za týden proti Beer Ševě. Z posledních dvou duelů na něj stačí bod.

Určitě. Nechci to zakřiknout, víme, jak jsme blízko. Ta situace už tady jednou byla, když jsme mohli zvládnout doma zápas se Zenitem a povedlo se. Na remízu ale hrát nemůžeme.