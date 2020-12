Slávistické stamiliony a sešívaní chtějí víc. Co ale bude se Stanciem či Kolářem?

V Leverkusenu si může polepšit. Ve hře je klasická prémie za výsledek (vítězství = 15 milionů, remíza = 5 milionů) a zároveň zajímavá cifra v závodech o první místo ve skupině. Horší než druhá Slavia nebude, takže může počítat s dalšími 13 miliony za umístění. Dvojnásobek utrží, udrží-li první příčku. To znamená v závěrečném utkání neprohrát!

Byla by to senzace. Leverkusen ztrácí v německé lize jediný bod na dlouhodobě dominantní Bayern Mnichov a během aktuální sezony prohrál jediný zápas. Ano, v Edenu.

Leverkusen - Slavia Online ve čtvrtek od 18.55 hodin

„Když nám nalosovali skupinu s Leverkusenem a Nice, dvěma špičkovými týmy z vyspělých soutěží, bylo jasné, že jednoho z nich budeme muset nechat za sebou. A my je tam můžeme nechat oba,“ těší trenéra Jindřicha Trpišovského.

I kdyby ne, Slavia zůstane na euforické vlně. Však si vzpomeňte, jak v neděli přejela ve velkém derby Spartu. A co bude dál?

Zatím se můžeme jen dohadovat, jak Slavia investuje. Podle všeho má z rozpočtového hlediska vyřešenou minimálně příští sezonu, možná i víc. „Pohárové“ peníze přilepší.

I když podstatnou část spolknou smluvní bonusy pro hráče, dá se očekávat, že v zimě se Slavia změní.

Bude se prodávat? Asi.

Rozprodávat? Určitě ne.

Klubový šéf Jaroslav Tvrdík má finálové ambice. Byť se to zdá přehnané, až megalomanské, pustí jen toho, na kom vydělá. Ať už transferovou částkou, nebo ušetřením na platu.

Tím pádem se takové úvahy týkají i rumunského špílmachra Stancia, historicky nejdražšího hráče ligy. Vzhledem k tomu, že bere okolo milionu měsíčně a poslední dobou Slavia boduje i bez něj, byl by to logický krok. Pokud přiletí nabídka.

Slavia: Vyděláno v Evropě Play off Ligy mistrů 132 mil.

Účast v Evropské lize 77 mil.

Odměna za 4 výhry 60 mil.

Odměna za postup do jara 13 mil.

Odměna za koeficient 30 mil.

Celkem 312 mil. O kolik ve čtvrtek Slavia hraje

Odměna za výhru 15 mil.

Odměna za remízu 5 mil.

1. místo ve skupině 26 mil. nebo *2. místo ve skupině 13 mil. * Slavia ví, že vyinkasuje nejméně 13 milionů za 2. místo ve skupině, ale může být i první. Částky jsou v českých korunách.

Prvním na řadě je zřejmě nigerijský dravec Olayinka, kolem něhož krouží movití zájemci.

Dlouhodobý zájem je také o brankáře Koláře, který se ovšem ven nežene. Snad do Francie by šel rád, vyrůstal tam, na druhou stranu kromě bohaté Paříže další kluby těžko nabídnou přes 300 milionů. Ke všemu by Slavia za Koláře složitě hledala spolehlivou náhradu, takže bude cenu šroubovat.

Soudě podle toho, jak boss Tvrdík k velkým přestupům přistupoval dosud, Slavia by se přes zimu výrazně proměnit neměla.

Kapitánu Součkovi táhlo na pětadvacet, když Tvrdík kývl na půlmiliardovou nabídku West Hamu. Podobně si musel životní krok odpracovat krajní obránce Coufal, který do Anglie zamířil v sedmadvaceti.

Teď září mladší ročníky, u kterých je předpoklad, že jejich cena vyletí. Mladíčkovi Simovi je devatenáct a věřte, že Tvrdík spěchat nebude.

Zaprvé by jistě narazil na nesouhlasný postoj kouče Trpišovského.

Zadruhé ještě ani nelze odhadnout, co všechno se v senegalském zjevení ukrývá. Něco podobného platí pro stopera Zimu, který ve dvaceti udivuje sebejistotou a klidně se může v létě předvést na Euru, čímž by jeho hodnota stoupla.

Slavia si několikrát ověřila, že se jí vyplatí počkat. Výjimkou byl prodej záložníka Krále do Spartaku Moskva. Přilétla nabídka, jež nešla odmítnout: 310 milionů za kudrnáče, jenž měl 61 ligových startů.