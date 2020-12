Kolářova houpačka: napravil kiks, parádně rozehrával a málem přišel o dres

Ale moc nechybělo a třeba mohlo být všechno úplně jinak. Třeba kdyby Sparta po půl hodině potrestala Kolářův kiks.

Místo aby parťáka Kúdelu nechal odhlavičkovat míč v celkem nevinném souboji s Krejčím starším, vyběhl mu na pomoc. Zřejmě bez varování: Kúdela necukl, Krejčí zůstal stát a Kolář ho zválcoval.

Sudí Zelinka bez zaváhání pískl penaltu a zoufalý výraz v Kolářově obličeji jako by říkal: Ale neee...

Abyste pochopili: slávistický gólman neprožívá úplně snadné období. V Evropské lize zavinil třeba vyrovnávací gól v Nice, nepovedl se mu už úvodní zápas v Beer Ševě a ani v domácí odvetě proti izraelskému týmu si neodpustil křiklavou chybu při rozehrávce, byť ji soupeř nevyužil.

Jako by si věřil až příliš, chvílemi působil v brance až bohorovně. Mohlo se zdát, že ho minulá sezona nejen namlsala, ale také přiměla k přesvědčení, že se mu nemůže nic stát. Mnozí už zvedali obočí a ptali se: Kde je ten starý dobrý Kolář z minulé sezony?

Derby dalo odpověď: Tady!

Slávistickou jedničku ani penaltový faul neznejistěl, Kolář se hned vykoupil tím, že Julišovu ránu doprostřed nohama vyrazil. O to víc si užíval zbytek zápasu, o to víc slavil všechny slávistické trefy.

„Naučil jsem se při penaltách stát do poslední chvíle. Vím, že to tím střelcům ztížím. Naštěstí to dal Juliš těsně vedle mě a stihl jsem to vyrazit nohou. Penalt jsem moc nechytl, jsem za to rád,“ radoval se po utkání jeden z hrdinů večera.

„Jak je důležité míti Simu? Hodně, ale důležité je i míti Koláře,“ zdůraznil kouč Jindřich Trpišovský na přímý dotaz v pozápasovém televizním rozhovoru. „Koli nás podržel, pak jsme dali vedoucí gól. Díky němu jsme přežili kritický moment.“

Skutečně: když se Slavia dostane do problémů a potřebuje přežít, Kolář je často ústřední postavou.

Loni chytil penaltu v předkole Ligy mistrů, vychytal senzační remízu v Barceloně, pokutový kop napoprvé kryl i letos proti Midtjyllandu - sudí ale nechal pokus opakovat a Slavii vytoužená soutěž nakonec utekla.

Koláře vyřazení štvalo a trápilo, ale na hřišti si věřit nepřestal. Dál sází na mix sebevědomí, klidu a odvahy, i když to občas s riskováním přepískne.

Proti Spartě to neplatilo: všimli jste si, jak přesně rozehrával? Kdyby se kopací technika brankářů vyučovala, on by klidně mohl dávat lekce. To už musí být, aby práskl bezmyšlenkovitě balon dopředu - většinou rychle vymýšlí co možná nejkreativnější variantu.

Na Letné při zakládání akcí nechyboval, naopak rozdával přesné pasy. Nakrátko, do stran, na polovinu hřiště, ale klidně i na sedmdesát metrů, až k soupeřovu vápnu. Tím vším pomohl k nečekaně jednoznačné výhře.

„Kdyby mi někdo řekl před zápasem, že tady vyhrajeme 3:0, asi tomu věřit nebudu,“ žasl Kolář. „Sparta je letos silnější, o to víc si vážím, že jsme to zvládli. Hrajeme poslední dobou týmově, je to vidět. Teď se nám v čele tabulky bude určitě dýchat líp.“