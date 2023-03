Vrátí do Olomouce poháry i diváky? Tým je nachystaný bojovat, těší Jílka

Pamatuje? Tehdy s Hanáky postoupil do ligy, bylo z toho čtvrté místo a kvalifikace Evropské ligy proti slovutné Seville na vyprodaném Andrově stadionu. Jílek se tehdy stal třetím nejlepším trenérem v zemi a později zamířil do Sparty. „Kluci dobře ví, o co hrají,“ říká zapáleně šestatřicetiletý kouč.

Jenže podle nízkých návštěv to vypadá, že si to neuvědomují diváci. Nemrzí vás, že netáhnete?

Teď přišlo sice necelých dva a půl tisíce diváků, ale slyšel jsem je. I v době, kdy jsem nebyli tak silní na míči, abychom jim nabídli ofenzivní kvalitu, šance, další góly. Cítil jsem je velmi pozitivně. Pokud by přišlo o tisíc lidí víc každý zápas, tak bychom se mohli dostat na dobré číslo. Je také na nás, abychom předváděli dobrý fotbal.

Ten většinou předvádíte. Na čtvrté místo ztrácíte dva body, poháry jsou na dosah. Na co se zaměříte v reprezentační pauze?

Nebudeme dobíjet baterky, jak se říká. Před námi je posledních šest kol, sezona je dlouhá, náročná. Zaměříme se na regeneraci nejen nohou, ale hlavy. Nebudeme bláznit a něco doběhávat. Víme, kdo před námi stojí. Po repre pauze máme Slavii. Jdeme pracovat.

Výhra nad Boleslaví dodá klid?

Říká se, že je velmi složité vyhrát dvakrát po sobě doma. Platí to. Sami jsme si to vyzkoušeli na Slovácku, nebo v Plzni, kde jsme byli ti, kteří tohle rčení potvrdili. Bylo to velmi důležité utkání pro závěrečný vývoj sezony. Jsem strašně rád, že jsme dva domácí zápasy za sebou zvládli. Bylo to zasloužené vítězství, byť druhý poločas ne s takovou ofenzivní kontrolou a nebezpečností, jakou bych si představoval, ale o to víc s dobrou organizací defenzivy a pracovitostí všech hráčů.

Toho si jistě ceníte.

Chtěl bych vypíchnout, že hráči upozadili svoje ega, individuální výkony. Týmový výkon byl výborný, cítil jsem z něj obrovskou energii. Honza Navrátil nebo Radim Breite nastoupili na nezvyklých pozicích, chtěli jsme vytěžit hlavně z jejich týmového přístupu. Navrch, možná až na jednu rozehrávku, odehrál skvělý zápas do defenzivy. Breite také putoval sestavou – z pozice křídelní, do šestkové, desítkové. Tým se obětoval a výhru si pohlídal. V kabině byla cítit pozitivní energie. A klíčové byly standardky.

Kterými jste si dvakrát pomohli.

Díval jsem se na statistiku před zápasem a my jsme měli nula čárek v kolonce vstřelených branek ze standardních situacích, když nepočítám penalty. Jsem rád, že jsme si pomohli dvěma góly ze standardek.

Vycházely vám i další signály. Kredit pro asistenta Milana Kerbra, který má standardky na starosti?

Celý realizák, to není jen o Milanu Kerbrovi, odvádí skvělou práci. I s Jirkou Saňákem. Bylo to také o obranných standardkách, Boleslav měla dost rohů. Zvládli jsme to výborně. Minulé kolo vstřelila Boleslav ze standardek tři branky. Věděli jsme, že je potřeba se na to zaměřit. Pracujeme na tom každý týden. Kredit jak pro Milana, Jirku tak i pro kopajícího Jirku Slámu. Kdyby to nezahrál do určeného prostoru, což se nám často stává, tak z toho pak nic není. To je společná práce

Jiří Sláma má levačku znamenitou. Přihrál už na šest gólů, třebaže toho neodehrál tolik. Co říkáte nejen na jeho obdivuhodná čísla?

Těží ze své přednosti; kopací techniku má skvělou. Když nastupuje z halfbeka, tak se dostává i do finální fáze. Je pak schopný dát finální přihrávku, nebo sám zakončit. Velmi dobře zapadl i z pohledu týmové a organizační složky. I když Jirka odehrál už lepší zápasy. Hlavně v dostupování byl hodně daleko, nechával prostor Ekpaiovi. Nebyl tak ostrý jako v předchozích zápasech. Ale jinak se dostal do fáze, kdy jednoznačně převýšil ligový průměr a je z něj velmi kvalitní levý obránce.

Body dělal i na podzim, ale vyndal jste jej na další čas ze sestavy. Nevyčítal jste si to?

Nevyčítal, důvod byl jasný: po dobrém utkání se Slavií přišel výrazný propad na Bohemce. Nebyli jsme spokojení s tím, jak k tomu přistupoval, trošku lehkovážně. Tak z toho zase vypadl. Když teď vystřídal Ondru Zmrzlého, tak jsem mu říkal, že hlavně jde o to, aby udržel koncentraci, přístup. Největší jeho změna je v myšlení. Vnímá odpovědnost a že má technickou kvalitu, to víme. Pro nás další plus. Stejně jako nula a velmi dobrý návrat Matúše Macíka, který přinesl klid i ve složitějších situací.

Přitom to byl vynucený návrat, že?

Ano, protože Tadeáš Stoppen měl po tréninku problém s oteklým zápěstím, ani jsme nevěděli z čeho. Dostal dlahu na tři dny. Kdyby byl zdravý, pokračoval by. Ale takhle jsme tam dali Matúše po dvou zápasech, které odchytal za béčko ve druhé lize. Je to zkušený gólman. Není důvod, aby zrovna on měl z toho nervy. Působil velmi jistě na mužstvo. Posbíral dost těžkých balonů, dva mu sice vypadly, rozehrávka občas uletěla do autu, ale celkově byl důležitým článkem. Boleslav ukázala, že právem atakuje šestku, měla pak převahu. I když to byl spíš jednodušší způsob hry, kdy hráli delší balony. Ve druhém poločase jsme ubrali plyn z ofenzivy, mohli jsme být kvalitnější a aktivnější.

Předvedli jste dopředu nejméně v jarní části?

Hlavně druhý poločas. Prvních třicet minut bylo velmi dobrých, ještě spousta nedohraných situacích. Ale druhý poločas už jsme se nedostali ani do přechodových věcí. Ještě nejsme úplně ve fázi sebevědomí, abychom pod tlakem výsledku dokázali lépe pracovat a být silnější na míči. To bylo evidentní. Ale až na dvě hlavičky neměl soupeř brankové situace. Boleslav měla s Libercem nebo s Budějovicemi deset velmi dobrých šancí. Naše defenziva byla lepší než ofenziva.

Občas to vypadalo, že se vaši hráči málo nabízí.

To souvisí s tou podvědomou mírou strachu o výsledek, s tím nezkazit. Pak není aktivita. Je to prostor ke zlepšení, abychom zápas rozhodli třetí brankou.

Dokud je soupeř rozhozený po rychlých gólech.

To se zase vracíme k tomu sebevědomí soupeře dorazit. Takhle Boleslav rozhodla minulé utkání s Libercem, kdy dala tři góly do osmnácti minut a bylo po zápase. Je to moment, který se dá využít víc.

Posun ovšem je, že už se prosazujete v zápase jako první, což je jedna z nejklíčovějších věcí.

Ne jen u nás. Dvě třetiny utkání, ve kterých vstřelíte první branku, neprohrajete. Otáčet je složité, potýkají se s tím i daleko větší týmy. Pro konečný výsledek je to klíčová věc.

Čisté konto se uhájili i bez zraněného lídra Víta Beneše. Jak to s ním vypadá?

Tři týdny nemůže být v kontaktu se soupeřem, pak by mohl začít nastupovat do tréninku s maskou. Během měsíce by mohl být připravený. O jeho dirigentskou roli se velmi dobře podělili Kuba Pokorný s Lukášem Vraštilem. Minulé utkání jsme tam dali Lukáše Greššáka, ale vrátil se nám Vrašťa. Byl to důležitý článek, i když tam byly nějaké chybičky. Bylo to hlavně o Kubovi Pokorném, předvedl jeden z jeho nejlepších výkonů, kromě dvou rozehrávek. Hlavně byl pevný v defenzivě, těžko se přes něj chodilo, situace zvládal dobře takticky. Organizací se Víťa Beneš těžko nahrazuje, je to zkušený hráč, který to umí dobře podirigovat, tihle kluci nejsou nejmladší, ale nemají to tak vnitřně nastavené. Opírali se však o výkon.

A správně zvolenou taktiku. Mladoboleslavský útočník Vasil Kušej si posteskl, že tentokrát neměl žádné místo na brejky.

To byla nejzásadnější věc. Když se podíváte na poslední zápasy Boleslavi, měla obrovské množství brejkových situací, soupeři hráli na velké riziko. Víme, že tam mají volnější hráče do defenzivy, že si počkají na protiútoky. Jawo, Ladra, Kušej, to je veliká technická kvalita i rychlostní. Chtěli jsme být kompaktní, proto jsme volili zajištěnější postavení. Krajní obránci se tak v ofenzivě nedostávali do vyšších pozic. Chtěli jsme tohle eliminovat a povedlo se to velmi dobře. Soupeř neměl jedinou brejkovou situaci.

Olomoucký trenér Václav Jílek (vpravo) se raduje s týmem z vítězství

Po zranění se vrací Fortelný. V záloze vám s příchodem Pospíšila vznikl solidní přetlak. Příjemné starosti?

Konkurence se ještě zvýšila. Forty už byl skoro připravený, Filip Zorvan do utkání také dobře vstoupil jako střídající hráč. Máme z čeho vybírat, můžeme se opírat také o různé herní systémy, rozestavení. Bude na nás, abychom vždycky vybrali nejlepší hráče.

Nebojíte se, že vám přestávka naruší herní i výsledkovou pohodu?

Takhle to neberu. Mužstvo je nachystané bojovat o horní příčky. Teď nás čeká soupeř nejtěžší z možných.