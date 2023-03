Diváci, kdepak jste? Olomoučtí fotbalisté mají smutný rekord

Fotbalisté Olomouce hrají v lize o poháry a ještě po devíti letech nastoupil na mateřském Andrově stadionu záložník Martin Pospíšil, velká posila. Jenže ani to diváky nenalákalo. Výhru 3:0 nad Českými Budějovicemi v nevlídném počasí sledovalo pouhých 1 620 lidí, což je smutný rekord – nejmenší olomoucká návštěva v samostatné české lize, když pomineme covidové obstrukce.

Méně lidí na Sigmu přišlo pouze ve federální lize; v zimě v roce 1989 duel s Považskou Bystricí vidělo jen 1 171 diváků.

„Představoval bych si daleko větší návštěvu, ale věděl jsem, že lidé sem moc na fotbal nechodí, což je obrovská škoda,“ posteskl si Pospíšil. „Hrajeme v první šestce a to už je na město jako Olomouc velký úspěch. Fotbaloví fanoušci tady jsou, protože když přijede Sparta, Slavia, tak přijdou. Škoda, že nechodí na nás.“

Martin Pospíšil opět v olomouckém dresu.

Náhlá změna počasí, kdy pátečních patnáct stupňů vystřídaly v sobotu tři nad nulou, sněžení a silný vítr, donutili Sigmu stany ve fanzóně zabalit.

„Byl jsem velkým zastáncem nadstavby, ale teď mi přijde, že si prázdnými stadiony v zimním období svůj produkt spíš kazíme. Jsme sice víc v televizi, peněz z televizních práv máme ale skoro nejmíň v Evropě. Vyhrávají jiní, jen ne fotbal,“ míní Jakub Beneš, předseda hlavního akcionáře Sigmy.

Jen o zimě to není...

Jen na zimu bídné vysvědčení fotbalu v Olomouci hodit nejde. Je zřejmé, že klub čeká s diváky hodně práce. „Jako na kostele,“ kývne Beneš. „Pojďme debatovat. Co je hlavní důvod, proč fanoušci na stadion nepřijdou?“ vyzval na Twitteru.

A sešlo se mu několik námětů.

Také Sigmě v anketě vyšlo, že fanouškům vadí především dlouhodobě chybějící silný majitel, část z nich ztratila důvěru po korupční aféře, byť už je to deset let, co ji krajský soud řešil.

„Určitě to souvisí s často debatovanou důvěryhodností. Strategického partnera s otevřenou náručí přivítáme. Mohu říct, že hledání je velmi intenzivní. Současný stav není na velký rozvoj,“ uznal Beneš.

Jakub Přichystal z Olomouce střílí v utkání proti Českým Budějovicím.

„Ale upřímně: chodí fanoušci na fotbal kvůli majiteli? Ne. Sám bych v sobotu, nebýt funkcionářem, nešel. Termín, počasí, česká liga... Zůstal bych doma, sledoval na O2 vše možné a ušetřený čas pak věnoval rodině,“ napsal. „Trochu jsem to nadsadil, ale myslím, že to není daleko od uvažování běžného fanouška.“

Průměrná návštěvnost Sigmy doma v sezoně činí 3 632 diváků.

„Přál bych si, abychom je výkony přitáhli. Věřím, že když budeme vyhrávat a bude i lepší počasí, tak si cestu najdou. Hraje se líp, když přijde aspoň pět tisíc, na což Olomouc má, aby chodilo pravidelně,“ věří Pospíšil.