Bylo jich deset. Slovácký Bajza si zachytal ligu po dlouhých měsících

Nejprve těsně před koronavirovou pauzou zvládl Bajza pohár s Prostějovem (6:0), do ligy poprvé naskočil po restartu soutěže při zdravotních potížích dosavadní jedničky Víta Nemravy sobotní bezbrankovou remízou s Olomoucí.

„Ve středu padlo rozhodnutí, že budu chytat, protože Víťa se zranil, trenér řekl, abych byl připravený. Jsem moc rád, že jsem opět mohl v lize chytat, jsem rád za nulu, ale škoda, že se nepodařila i výhra,“ povzdechl si devětadvacetiletý Bajza.

Jak se vám hrálo po dlouhé pauze?

Bylo to těžké, když se měsíc jen trénovalo. Podle toho, jak zápas vypadal, to bylo o jednom gólu. Kdo by jej dal, ten by asi vyhrál. Z remízy 0:0 se musíme poučit a do dalších zápasů být lepší, abychom si konečně zase připsali tři body.

Je i na gólmanovi měsíční pauza znát?

Rozhodně, tréninky jsou něco jiného než hrát každý víkend zápasy. Trénovali jsme sice stále tak, jako by se mělo hrát, ale zápasová praxe se nám zase vrátí až teď.

Ani jeden z týmů si toho v utkání moc nevytvořil. Řešil jste nějaký náročný moment?

Přímý kop Falty byl těžší střelou, přede mnou trošku skočila. Olomouc taky měla nakopnuté míče, při kterých Nešpor dobře vyhrával hlavy, z toho byli nebezpeční. Celkově to bylo vyrovnané utkání, obě mužstva chtěla mít zabezpečenou obranu a nedostat gól.

Dá se čekat, že po čistém kontu v bráně budete také v dalším utkání s Příbramí, které se po dvojím odložení bude hrát v sobotu. I kouč Martin Svědík říkal, že jste v bráně působil jistě. Pomohlo vašemu sebevědomí, že jste předtím chytal už v poháru?

Byl jsem při poháru velmi rád, že jsem po delší době chytal, svou práci jsem si snad zastal. Na trénincích to pak bylo dobré a cítil jsem šanci, že bych mohl chytat, i kdyby se Víťa nezranil. Každým dnem se chci zlepšovat a myslím, že ve Slovácku na to mám prostor. Doufám, že to bude stále lepší a lepší.

Jak se vám v době koronavirových omezení cestuje domů do slovenské Dubnice?

Žiju tady v Hradišti, poslední měsíce jsem doma nebyl. Ale když nás teď začali opět testovat a s negativním testem můžu na Slovensko jet, chystám se rodinu navštívit. Situace každopádně není dobrá, musíme ji respektovat a dodržovat pravidla. Kdyby to lidi nedělali, bude to pořád stejně špatné.