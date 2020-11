Slovácký obránce Šimko: Hru na tři beky jsme vstřebali rychle

Jediný, koho se ve Slovácku testy netýkají a může tak být v klidu, je obránce Patrik Šimko.

„Teď již testy podstupovat nemusím, protože jsem covid prodělal, takže na tři měsíce mám klid. Před zápasem s Pardubicemi jsem měl pozitivní test, tak jsem musel do karantény,“ zmínil Šimko v rozhovoru pro klubový web, že o poslední ligové utkání před říjnovým přerušením soutěže přišel kvůli koronaviru, o čemž dosud klub nemluvil.

Žádné příznaky nákazy přitom neměl. „Až když mi řekli, že jsem jako jediný pozitivní, tak jako bych si některé ty příznaky spíš vsugeroval,“ usmál se rodák z Kanaše u Košic. „Navíc manželka je těhotná, tak jsem měl spíš obavu o ni a miminko. Ona šla pak taky na testy, ale naštěstí byla negativní. Následně se raději přestěhovala po dobu karantény k rodičům. I ostatní hráči z týmu měli kontrolní testy negativní.“

Co se koronavirové nákazy týče, je Slovácko mezi ligovými týmy premiantem. Šimko byl dosud jediným zasaženým hráčem.

„Řídíme se interním nařízením, všichni jsme omezili kontakty a zatím se nám daří nákaze vyhýbat. Což je až zázrak vzhledem k tomu, že se tento region bere jako rizikový,“ připomněl Šimko.

Zatímco odložený ostravský duel bude Slovácko dohrávat zřejmě až v příštím roce, zápas s Příbramí už se uskutečnil před dvěma týdny v reprezentační pauze. A tým si při výhře 5:1 vyzkoušel nové rozestavení se třemi obránci.

„Je to varianta a možnost překvapit soupeře,“ poznamenal Šimko. „Kdykoliv můžeme přejít na systém se čtyřmi obránci, který jsme hráli několik let. Alternativu se třemi beky jsme zkoušeli od léta a myslím, že jsme to vstřebali celkem rychle.“

Slovácku patří v tabulce desátá příčka, Opava, která obě utkání po obnovení soutěže prohrála, je šestnáctá. „Já osobně Opavu rozhodně nechci podcenit a myslím si, že celý tým k zápasu přistoupí zodpovědně. Samozřejmě ideální by bylo dát brzo branku, protože to nás uklidní a pak hrajeme mnohem uvolněněji,“ uvědomuje si Šimko.