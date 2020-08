Slovácko našlo náhradu do branky, přivedlo slovenského světoběžníka Bajzu

Byly to pro představitele fotbalového Slovácka hororové dny. Minulý týden jim brankář Matouš Trmal oznámil přání odejít do portugalské Vitórie Guimaraes, kam dosavadní jednička vzápětí také přestoupila. Radek Porcal, který Trmalovi kryl záda, zároveň požádal o uvolnění do Varnsdorfu, kde se bude věnovat trenérskému řemeslu. Kdo tedy bude hájit branku ligového týmu?