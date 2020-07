Trmala lákají Portugalci, Slovácko svůj brankářský klenot neudrží

„Počítali jsme, že odejde, ale nepředpokládali jsme, že to bude tak narychlo. Myslím si, že měl ještě počkat. Ne všechny evropské trhy jsou otevřené,“ pověděl Šumulikoski.

Na stole mu momentálně leží konkrétní nabídka od portugalské Vitórie Guimaraes. A pokud se do hry o Trmala nevloží jiný vážný zájemce, Slovácko na podmínky transferu za přibližně milion eur kývne.

„Pro nás je každá koruna dobrá,“ ujistil Šumulikoski, že Slovácko perspektivnímu gólmanovi v odchodu bránit nebude. „S žádostí o­ uvolnění přišel sám. Jediné, co jsem mu řekl, je, aby si vybral klub, který ho posune dál. V Portugalsku se hraje otevřený fotbal. Nevím, jestli tam bude taková obrana, na jakou byl zvyklý.“

V nejvyšší soutěži debutoval Trmal ve dvaceti v říjnu 2018 a okamžitě se stal nezpochybnitelnou jedničkou Slovácka. V Hradišti končí po 50 ligových zápasech, ve kterých vychytal 22 nul.

Kdo ho mezi tyčemi nahradí? Radek Porcal to nebude, od 1. srpna se vrací do Varnsdorfu, kde bude působit v roli asistenta a trenéra brankářů.

Slovácko tak vsadí na Víta Nemravu, který se při svém ligovém debutu zaskvěl v posledním zápase sezony na Bohemians, kde zaskočil za zraněného Trmala. „Nemrava by se toho určitě nebál a ani já bych se nebál mu dát šanci,“ věří Šumulikoski, že 24letý gólman by svůj part zvládl, i­ když teprve začal sbírat ligové minuty.

„Přestože v dorostu rostou Slovácku další nadějní gólmani (Andres, Borek), klub shání k Nemravovi zkušenějšího sekundanta.

„Potřebujeme mít zálohu, kdyby se něco stalo, aby mohl naskočit,“ řekl Šumulikoski.

Nemrava odchytal středeční duel proti Slovanu Bratislava, který Slovácko přestřílelo 4:3. K výhře nad slovenským šampionem přispěl dvěma zásahy Rigino Cicilia. Rodák z ostrova Curaçao se trefil od svého příchodu do Hradiště už počtvrté.

„Vypadá nadějně. Obrovsky mu fandím, ale s hodnocením bych počkal. Ještě je brzy, liga ještě nezačala a­ česká liga je hodně náročná ve všem,“ krotí Šumulikoski optimismus.

První kvartet přípravných zápasů zakončí Slovácko v sobotu v Senici. Pokud to situace dovolí, chtělo by pak v srpnu odjet na herní soustředění, stejně jako loni do Slovinska.