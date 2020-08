Fotbalová liga znovu na scéně: dvě derby i nováčci proti pohárovým týmům

Hrají se regionální derby, Karviná - Ostrava a Zlín - Slovácko.

Poprvé v samostatné české historii se v nejvyšší soutěži představí Pardubice, nastoupí v Jablonci.

Mistrovská Slavia hraje v neděli v Českých Budějovicích, Sparta o den dřív v Brně, které je společně s Pardubicemi nováčkem.

Z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, protože se kvůli onemocnění jednoho z opavských hráčů nedohrála skupina o záchranu. Tým musel do dvoutýdenní karantény a liga by se nestihla dohrát v termínu do 3. srpna.

I nový ročník ohrožuje šíření koronaviru. Ještě v pátek odpoledne nebylo jasné, jestli se odehraje sobotní duel Olomouc - Liberec. V olomouckém klubu mají tři nakažené, zbytek podstoupil další testy.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec sobota 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy, Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Hubník, Vepřek - Zahradníček, Breite, Houska, Chytil, González - Nešpor.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Tijani, Mikula - Pešek, Hromada, Mara, Mosquera - Matoušek - Rabušic.

Olomouc vyhrála poslední tři vzájemné ligové zápasy a inkasovala v nich jediný gól

Liberec vyhrál v Olomouci v červnovém semifinále domácího poháru 2:1

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko sobota 17:00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Procházka, Buchta, Simerský - Matejov, Hlinka, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Slovácko: Bajza - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Sadílek, Navrátil - Cicilia.

Slovácko vyhrálo dva z posledních tří vzájemných ligových zápasů

Zlín doma v lize třikrát za sebou zvítězil a inkasoval jediný gól

1. FK Příbram - FK Teplice výkop 17.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy, Příbram: Melichar - Pazdera, Kingue, Tregler, Cmiljanovič - Atwi, Soldát, Rezek, Pilík, Nový - Pinc.

Teplice: Grigar - Nazarov, Heidenreich, Mareček - Černý, Kučera, Žitný, Moulis - Trubač - Mareš, Řezníček.

Příbram doma v lize s Teplicemi neprohrála pětkrát za sebou

Příbram v jediném utkání letní přípravy podlehla druholigové Dukle 1:3

Teplice venku v lize devětkrát za sebou nevyhrály

Teplický Moulis si může připsat 100. ligový start

Zbrojovka Brno - Sparta Praha sobota 19.30, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy, Brno: Šustr - Štepanovský, Dreksa, Šural, Moravec - Vaněk, Sedlák, Čermák, Fousek - Přichystal, Růsek.

Sparta: Heča - Štetina, Čelůstka, Lischka - Vindheim, Sáček, Dočkal, Ladislav Krejčí II, Hanousek - Hložek, Kozák.

Sparta vyhrála jediný z posledních pěti vzájemných ligových duelů

Brno se vrací do ligy po dvou letech

Brněnského kouče Machálka čeká trenérská premiéra v nejvyšší soutěži

Dynamo České Budějovice - Slavia neděle 16.30, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Javorek, Čavoš - Jánošík, Šulc, Mršič - Brandner.

Slavia: Kolář - Coufal, Zima, Karafiát, Bořil - Holeš, Ševčík - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl.

Slavia v lize porazila Budějovice třikrát za sebou a v minulé sezoně vyhrála oba vzájemné zápasy o tři góly

Slavia je dvanáct zápasů bez porážky

Budějovice v lize třikrát za sebou prohrály

FK Jablonec - FK Pardubice neděle 16.30, rozhodčí Ardeleanu Předpokládané sestavy, Jablonec: V. Hrubý - Holík, Štěpánek, Kubista, Krob - Hübschman - Ladra, R. Hrubý, Považanec, Podaný - Schranz.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Cadu, Hlavatý, Solil, Ewerton - Černý.

Soupeři se ještě v české lize neutkali

Jablonecký trenér Rada oslavil den před utkáním 62. narozeniny

Pardubický nováček v přípravě vyhrál jediné z pěti utkání a s prvoligovými soupeři si připsal tři remízy

Pardubice před týdnem vypadly v 1. kole domácího poháru na penalty na hřišti divizního Kolína

Pardubický trenér Novotný si odbude prvoligovou premiéru v roli hlavního kouče

MFK Karviná - Baník Ostrava neděle 16.30, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy, Karviná: Bolek - Smrž, Eduardo, Twardzik, Čonka - Ndefe, Mangabeira, Janečka, Qose, Ostrák - Papadopulos.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pokorný, Stronati, Fleišman - Jánoš, Jirásek - Reiter, Šašinka, Potočný - Zajíc.

Ostrava prohrála jediný z šesti vzájemných ligových zápasů

Karviná čeká v lize devět zápasů na vítězství

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav neděle 18.30, rozhodčí Rejžek Předpokládané sestavy, Bohemians: Le Giang - Dostál, Hůlka, Bederka, Vondra - Jindřišek, Ljovin - Květ, Hronek, Vaníček - Puškáč.

M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Mazuch, Fulnek - Túlio, Janošek - Zahustel, Budínský, Jiří Klíma - Mešanovič.