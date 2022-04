Podprůměrné výkony, kouč chválil jen debutanta. Na Olomouc zbyla šeď

Když hradecký Daniel Vašulín v 78. minutě potrestal špatnou malou domů stopera Václava Jemelky, již neuhasil skluzem ani gólman Matúš Macík, a do odkryté branky svou druhou trefou v zápase zvyšoval už na 3:0, sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář opustil VIP tribunu.

Zápas, v němž mohla Olomouc ještě na poslední chvíli proklouznout do elitní šestky místo hradeckého nováčka, se pro hostující výpravu změnil po porážce rozdílem třídy ve fiasko. „Náš výkon nesnesl ligové parametry. Ostuda,“ ulevil si olomoucký trenér Václav Jílek.

Jeho mančaft uzavře základní části první ligy středečním domácím hitem se Spartou, ovšem i kdyby nakrásně favorita skolil, další šedivou sezonu neodvrátí. Kolikátou už vlastně? „Chtěli jsme to zvládnout a hrát se Spartou o šestku, potom bychom mohli sezonu hodnotit pozitivně, ale nezvládli jsme to,“ vydechl útočník Mojmír Chytil.

Po porážce 0:3 s votroky, kteří hrají své zápasy kvůli nevyhovujícímu stadionu v azylu, se Hanáci propadli na desáté místo a je definitivní, že je čeká v nadstavbě jen prostřední skupina klidu o milionovou prémii, ale jinak o nic. Být o příčku hůř, museli by hájit ligovou příslušnost ve skupině o záchranu...

Aspoň že tohle drama Sigmu mine, což je však malá útěcha i pro Jílka. Také jste se domnívali, že poté, co v létě převzal Olomouc znovu po Radoslavu Látalovi a vyhlásil za cíl zábavný, kurážný fotbal, se Sigmu herně posune?

Pokud se tak stalo, pak nepatrně. A ještě jde spíš o otázku vkusu než statistická fakta. Ne že by se nesnažil, jenže k plusu mu jde přičíst pouze to, že týmu ordinuje aktivní hru bez míče, tedy vysoké napadání soupeře. Ne vždy vychází, žel s míčem je to výrazně horší. Až si budou na Andrově stadioně analyzovat příčiny, jistě na Jílkovu obhajobu zazní, že po odchodu středopolaře Housky postrádal kreativního tvůrce hry. Španěl González často marodil, navíc je na odchodu.

Královéhradečtí hráči se radují z branky proti Olomouci.

Devatenáctiletý talent Daněk naskakoval většinou z kraje. A dva defenzivní bourači, Greššák s Breitem, byli na větší útočné výpady příliš.

Tréninky Jílka hráče baví, jsou moderní a svižné, ale to už je úplně bezvýznamné plus. Protože však sezona neskončí průšvihem a protože má smlouvu ještě na příští ročník, lze předpokládat, že Jílek ještě dostane prostor, aby svou ušlechtilou vizi přenesl s pobočníkem Jiřím Saňákem na trávník v příští sezoně. Nejlépe s novým špílmachrem.

Kdybyste však měli jeho práci a celou Sigmu hodnotit na základě nedělního zmaru, snadno byste nad nimi zlomili hůl. Všechno špatně. Tedy až na slibný začátek, kdy domácí přežili sraženou střelu zadáka Vepřeka a volný Jemelka dvakrát po standardní situaci neseřídil zblízka mířidla.

Beneš a Greššák prodloužili

„Výkon rozhodně nebyl dobrý. Zápas jsme nechytli, Hradec do toho šlapal od začátku a my jsme se s tím nedokázali vypořádat,“ uznal Chytil. „Hradec si to zasloužil, šel si za tím víc než my. Nevím, proč to tak bylo, proč se zápas tak vyvinul, jestli jsme nebyli připravení psychicky… Těžko si mi to hodnotí, když dostaneme takový világoš.“

Po první trefě Mejdra Olomouc odpadla. Jako by ji došel benzin v nádrži. Nestíhala a funěla. „Byli jsme všude druzí, kondičně jsme zaostávali. Naprosto zasloužené vítězství Hradce. Významně jsme jim to ulehčili,“ štvalo Jílka. „Můžeme prohrát 0:3, ale ne po takovém výkonu. Pro mě nepochopitelné.“

Čahoun Chytil, jenž nevyužil dvě slibné možnosti, se kál: „Kdybychom dali na 1:1, byl by to asi jiný zápas. Druhý poločas jsem zase mohl přihrát Tondovi Růskovi, který by šel sám na bránu, ale prospím to a ztratím balon. Takových situací bylo víc. Do kvality jsme nedohráli nic a museli jsem mazat 80 metrů zpátky, z brejku Hradec těžil, hodně jsme kazili. Druhý gól nás složil a pak už se to jen dohrávalo.“

Je zbytečné přemítat, kdo z hráčů v červených dresech předvedl větší zmar. Kdyby Jílek mohl, vystřídá o přestávce většinu sestavy. „Podprůměrné výkony. Když to jsou dva tři, tak se to schová, když je to sedm lidí, těžko se s tím něco dělá,“ hřímal. „Byť jsme si některé příležitosti vypracovali, jejich realizace byla žalostná - strašně špatné technické provedení.“

Jedno pozitivum Jílek přece jen našel: devatenáctiletého debutujícího pravého obránce Filipa Slavíčka. „Je paradoxní, že jako ligový debutant utkání zvládne v pohodě a kluci, o které se opíráme, předvedli slabý výkon.“

Konkrétně jmenoval: „Strašně špatné individuální výkony - Honza Navrátil, Pavel Zifčák, Tonda Růsek nahoře. Bylo evidentní, že Lukáš Greššák byl na tom fyzicky špatně, chtěli jsme oživit i křídelní hráče. S Mejdrem měl Honza Navrátil první poločas velké problémy, proto jsme tam dávali Zmrzlého a do středu hřiště kreativního Pabla Gonzáleze. Ale nebylo to o změnách jako spíš o způsobu hry. Chtěli jsme být aktivní, agresivní, běhavější… Obrovské zklamání.“

Utkání 29. kola první fotbalové ligy: FC Hradec Králové - Sigma Olomouc. Vpravo olomoucký Pavel Zifčák, u něj Adam Vlkanova (č. 8) a Filip Kubala z Hradce.

Chytil dodává: „Každý si musí zamést před svým prahem, zápas si vyhodnotit u videa a připravit se na středu, kdy nás čeká další těžké utkání.“

Minule Sigma doma obrala doma Plzeň, teď si bude chtít udobřit více než jen tři zklamané fanoušky. „Bude to pěkný zápas, přijde hodně lidí, ukázali jsme, že takové utkání s velkými soupeři umíme. Musíme to zvládnout a fanouškům to aspoň takto odčinit,“ velí Chytil.

Především si však vedení Sigmy musí ujasnit další kroky: s kým se rozloučit a na kom postavit svou budoucnost. To sedí nejen na kádr, kde nové smlouvy včera podepsali mazáci Beneš s Greššákem a mladíci Slavíček, Zlatohlávek a Trefil.