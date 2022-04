Jílek si Spartu vychutnal i díky jarní premiéře trojkového systému

Plán s vysokým vosím napadáním vyšel do puntíku. I díky trojkovému rozestavení obránců, k němuž Jílek sáhl na jaře poprvé, vyhráli Hanáci 2:0, čímž Letenské před startem nadstavby de facto vyřadili ze hry o titul.

„Jedna věc je Spartu porazit, druhá věc je Spartu přehrát, to ve mně budí obrovské emoce a respekt vůči týmu,“ považoval si Jílek. „Výhra chutná víc, ale ne proto, že Jílek byl ve Spartě, ale proto, že Sparta, Plzeň, Slavia jsou tři top týmy v lize, a my jsme se všemi odehráli velmi dobré utkání,“ dodal.

Motivace i forma měla přitom jasně hovořit pro favorita. Vždyť Sigma se po ostudné porážce 0:3 s Hradcem propadla do prostřední skupiny, zato Pražané se pěti výhrami v řadě vrátili do bojů o trůn. Jenže Olomouc mače proti top trojce umí. Dvakrát remizovala s Plzní, trápila i Slavii a Spartu si vychutnala.

Po jedenácti minutách vedla o dva góly a ani pak nepustila soupeře do velkého tlaku. Trojice stoperů Beneš, Hubník a Jemelka byla jako zeď.

„Nevím, jestli jsme Spartu nezaskočili rozestavením, protože jsme v poslední době nehráli na tři obránce, ale pro nás to byla nutnost, neboť nám vypadli Zahradníček, Matoušek, González, Daněk,“ přiznal Jílek. „Kluci to zvládli fantasticky.“

Trojkový systém Sigmě vyloženě slušel. „Je to velmi inspirativní rozestavení, skýtá velké možnosti v tlaku nahoře i ve výstavbě. Pro nás je to funkční, jelikož Sparta, Plzeň, nebo Slavie chtějí hrát. V defenzivě to nabírá ještě na účinnosti, hráčů v agresivním presinku je víc a přitom zajištění třemi hráči je slušné,“ popisoval Jílek.

„Měli jsme i všechny odražené míče. Sbírali jsme první hlavy proti Čvančarovi i Hložkovi,“ ocenil zkušené stopery. „Sedlo nám to od začátku do konce,“ kývl hrdina utkání Radim Breite, ač spíš pracant, ke gólu přidal i asistenci.

Jako halfbeky Jílek zvolil Zmrzlého s Chvátalem, jenž se ve Spartě v minulosti neprosadil, avšak Krejčího staršího si několikrát vzal na kolotoč. „Chtěli jsme je zavírat do vnitřního prostoru a mít tlak na Součka a Sáčka a jít okamžitě do kontru,“ odkryl Jílek záměr. „Chvátal byl sebevědomý. Instrukce byly, aby přes Ládíka šel jednoduchým naznačením, neboť defenziva není jeho doména.“

V záloze zářil vedle Breiteho také štít Lukáš Greššák. „Obrovsky nám pomohl i z pohledu udržení míče,“ chválil Jílek. Leč kvůli nalomeným žebrům musel střídat v 52. minutě a sezona pro něj skončila stejně jako pro křídelníka Jana Navrátila, jehož vyřadilo svalové zranění.

V neděli proti Liberci se tak předvedou jiní.