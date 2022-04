Sigma motivovaná. Proti Spartě chce odčinit „ojedinělý výpadek“

„Je lepší, že máme příležitost rychle výkon odčinit s takovým soupeřem,“ těší se olomoucký trenér Václav Jílek, jenž se do Sigmy vrátil před sezonou s asistentem Saňákem po nevydařené štaci ve Spartě.

Po porážce od Hradce, po níž Sigma přišla o naději na mistrovskou skupinu a bude hrát jen o sedmé místo, podrobil Jílek mančaft adresné kritice. „Hodnocení jsme si udělali a proti Spartě budeme chtít ukázat, že šlo o ojedinělý výpadek.“

Sigma musí zlepšit vše, fyzickými atributy počínaje. „V první řadě musíme být pohybově mnohem lépe připravení než proti Hradci a přidat daleko více kvality a odvahy v útočné fázi,“ apeluje Jílek.

Na velké zápasy se sigmáci nachystat umí. Díky vysokému napadání dělají aspirantům na titul potíže, po zisku míče mohou útočit do otevřenějších pozic a nemusí překonávat blok, na což nemají kvalitu.

„Bude to pěkný zápas, přijde hodně lidí. Ukázali jsme, že utkání s velkými soupeři umíme. Musíme to zvládnout a fanouškům to takto odčinit,“ velí útočník Mojmír Chytil.

Královéhradečtí hráči se radují z branky proti Olomouci.

„Každé mužstvo v lize je porazitelné. Ukazuje se to ve výsledcích pravidelně. Sparta se nachází v dobrém rozpoložení, dotáhla se k čelu a oživila naději na titul. Přijede v pohodě. Ale nám se v zápasech proti silným soupeřům dařilo, tak věřím, že to potvrdíme,“ doplňuje Jílek.

Využít bude chtít vynucených absencí ve sparťanské defenzivě, v níž dlouhodobě chybí stopeři Čelůstka s Panákem, navíc kvůli kartám vypadli Hancko s Pavelkou.

„Jestli chceme hrát o titul, musíme zbývající zápasy zvládnout,“ ví kouč Letenských Pavel Vrba.

I Sigma postrádá několik hráčů - Hálu, Poulola či Spáčila. Vrátit by se však mohl talentovaný záložník Kryštof Daněk. „Pořád bojujeme s absencemi. Někteří hráči, jako třeba Daněk, už se k nám zase přidali, ale měli tréninkový výpadek, tak uvidíme, na kolik minut budou případně připraveni,“ podotkl Jílek.

O Daňka se zajímá i Sparta

Daněk by měl o zvýšenou motivaci postaráno. Kromě Slavie se totiž dostal podle Sportu i na seznam posil Sparty. „Žádná jednání potvrdit nemůžeme. Daněk patří k hráčům s největším potenciálem v týmu, spekulace se objevují neustále,“ sdělil sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Teď se stejně jako celý klub soustředí na zbytek sezony.“

Podle informací MF DNES odmítl nový kontrakt v Olomouci křídelník Tomáš Zahradníček, na rozdíl od mazáků Beneše s Greššákem, kteří prodloužili o rok, což zřejmě snížilo šance na smlouvu pro matadory Hubníka s Vepřekem.

Kryštof Daněk z Olomouce slaví gól v přípravném utkání na Maltě.

„Máme víc starších hráčů. Situaci vyhodnocujeme. Jasno by mělo být během následujících týdnů,“ dodal Minář, který si smluvně pojistil mladíky Slavíčka, Trefila a Zlatohlávka. „Mohou být budoucností Sigmy.“

Její minulost připomenou před zápasem ve fanzóně členové týmu, jenž před deseti lety porazil ve finále poháru Spartu.