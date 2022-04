Hradec zaútočí na skupinu o titul. Jdeme za tím, ujišťují fotbalisté

Poslední kolo má totiž jednotný začátek a Hradec v něm bude hájit šestou příčku, jež mu zajišťuje možnost tak trochu senzačně si jako nováček zahrát v nadstavbové skupině o titul.

Když na hřišti Bohemians Hradec vyhraje, nemusí se ohlížet na výsledky zápasů Mladá Boleslav - Plzeň a Slovácko - Liberec. Právě Mladá Boleslav a Liberec jsou jedinými dvěma mužstvy, která ve středu mohou Hradci v postupu do elitní nadstavbové skupině zabránit.

Hradečtí nyní mají o bod víc než Mladá Boleslav a o dva než Liberec. S oběma mužstvy má ale horší bilanci vzájemných zápasů, pokud tedy chce skončit v tabulce základní části před nimi, musí získat více bodů než oni.

„Šesté místo je cílem nás všech. Měli bychom možnost zahrát si proti těm nejlepším, s těmi se nabírá nejvíc zkušeností. Jdeme za tím. Sezona se nám povedla, proč to nedotáhnout až do maxima?“ uvedl obránce Jan Mejdr.

Před Hradcem se tak rýsuje hodně nečekaná třešnička na dortu už tak úspěšné sezony, v níž se mazácky vyhnul záchranářským starostem a směřuje k jednomu z nejlepších umístění v samostatné české lize.

Potvrdil to i v neděli, kdy v mladoboleslavském azylu s přehledem přehrál Olomouc, tým, který do té doby rovněž mohl pomýšlet na to, že Hradec z elitní skupiny vystrnadí.

„Že takhle přehrajeme Olomouc, jsme nečekali, kromě začátku utkání jsme dominovali, do šancí jsme se dostávali jednoduchými kombinacemi, které jsme nacvičovali na tréninku,“ uvedl Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka.

Shodou okolností ale slovo asistent v nedělním vítězném zápase s Olomoucí neplatilo, protože trenér Koubek nemohl kvůli nemoci mužstvo Hradce vést a na jeho pozici ho tak zastoupil právě Hejkal.

Zda tomu bude i ve středu vpodvečer v pražských Vršovicích, kde zápas začne v 18 hodin, se rozhodne až na poslední chvíli. „Jsme v neustálém spojení. Pokud mu viróza ustoupí a horečka spadne, mohl by na zápase už být,“ sdělil Hejkal.

Poslední duel základního kola se ale nebude každopádně týkat záložníka Novotného a útočníka Vlkanovy. Oba totiž viděli v zápase s Olomoucí čtvrtou žlutou kartu sezony, a musí tak zůstat v utkání se soupeřem, jehož čeká nepříjemná skupina o záchranu, mimo hru.