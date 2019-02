A přímočaře! Olomoučtí fotbalisté se učí efektivitě

Vždyť do přípravy šel s heslem: Hrajme přímočařejší fotbal!

„Byla to pěkná přihrávka od Falty. A díky bohu konečně gól,“ oddechl si Lalkovič. Slovenský driblér se trefil vůbec poprvé od příchodu do Sigmy, a tak si na hřišti s umělou trávou z plna hrdla zakřičel: Joóó!

Slyšeli ho nejspíš až vedle na plaveckém stadionu. Co na tom, že uzavíral skóre na 5:0 v přípravě proti druholigové Jihlavě, která hlavně v první půli vůbec nestíhala olomouckému tempo fotbalu s mnoha krásnými narážečkami, ve kterých se vyžíval myslitel Texl.

„Úleva,“ přikývl Lalkovič. Je znát, jak zuřivě bojuje o základní sestavu. „Třeba makat dál.“

Pravda, i jeho konkurent na pravém křídle Tomáš Zahradníček v přípravě září. Oba vzájemná konkurence žene vpřed. A tak zatímco na podzim v lize se netrefil ani jednou, ve středu hned dvakrát.

Nejdřív na zadní tyči uklidil z ostrého uhlu pomocí břevna míč do sítě. Pak si naběhl na geniální pas dispečera Kalvacha za obranu, jemně píchl do balonu a přehodil pomalu vybíhajícího brankáře. Navázal tak na trefu proti Slovanu Bratislava.

„V Bratislavě to ze mě spadlo. Snažím se zakončovat z každé pozice. Při druhém gólu mě Kalvi krásně našel, to už byla skoro povinnost dát gól,“ říká Zahradníček. „Jihlava měla obranu strašně vysoko. Dobře jsem načasoval náběh. Ale sám se divím, že mi to tam padá. Je to však jen příprava. Snažíme se o větší přímočarost. Poločas byl dobrý, trenér bude asi spokojený.“ Byl, vysoká výhra se počítá.

Pomůže. I Faltovi s Plškem, kteří se rovněž prosadili. „První poločas byl zatím nejlepší, ale Jihlava - ve vší úctě - nás neprověřila, ovšem dneska je složité dám komukoli pět branek. Dali jsme si i úkol v náročnosti presinku a to se také splnilo,“ těšilo Jílka.

Sigma, která zimuje až čtrnáctá a teoreticky jí hrozí, že na Jihlavu narazí po sezoně v baráži o ligu, potřebuje zlepšit efektivitu, přidat k pohlednému držení míče ostrost, důraz, a góly - jistě. „Nemyslím, že se potkáme v baráži. Půjde nahoru,“ tuší jihlavský kouč Radim Kučera, sigmácká legenda, kterou je i jeho asistent Josef Mucha.

„První půli to splňovalo parametry, které jsme chtěli. Korunovali jsme to třemi góly. V defenzivě jsme byli pevní, soupeř se nedostal do příležitostí. Pohybově i technicky slušné,“ pokyvoval Jílek.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu v přípravném utkání proti Jihlavě. Uprostřed střelec Milan Lalkovič.

„Ve druhé půli to bylo střídavé - chvíli jsme dominovali, chvíli měl soupeř šance. Bylo to otevřenější. Byť jsme chtěli hrát vzadu na nulu i za nerozhodného stavu, tak měla Jihlava tři vyložené příležitosti. I my jsme si něco vypracovali, přidali dva góly.“

To Kučera v mrazivém počasí lamentoval: „Spokojenost tentokrát nebyla vůbec žádná. Ale poté, co jsme vyhráli v Boleslavi a porazili Vyškov, tak na efekt, abych je pořád jen nechválil, to zase bylo ideální. Teď dostanou čočku. Nám zápas absolutně nevyšel. Beru kvalitu Sigmy i to, že je jinde než my, ale mrzí mě, že s věcmi, na které jsem upozorňoval, jsme si neporadili.“

V pátek Hanáci odlétají na herní soustředění do Turecka. Zúžení kádru Jílek nechystá. „Moc výběr nemáme. Chci, abychom odletěli v počtu 22 hráčů plus tři brankáři. A to je vlastně celý kádr.“