Sigmáci v Bratislavě. Slovan a Olomouc testovaly luxusní stadion

Přípravný zápas na poprvé otevřeném Národním fotbalovém stadionu na legendárním Tehelném poli proti Slovanu Bratislava byl za odměnu. „Jsem překvapený, že si pozvali nás, a ne Manchester City,“ usmál se slovenský záložník Sigmy Milan Lalkovič.

Hanáci se jako uctiví hosté nechovali, ale ani prohra 2:3 Slovanu očekávaný návrat do jeho stánku po dlouhých 3 338 dnech nezkazila. „Jedno jaký byl výsledek, za Slovan hrálo druhý poločas úplně jiné mužstvo. Odzkoušeli jsme trávu, proto jsme ten zápas hráli,“ shrnul Lalkovič.

„A trávník byl hodně dobrý na tuhle dobu. Z umělé trávy příjemná změna. Stadion je nádherný, skvělý soupeř. Výborný zápas a jsme rádi, že jsme vyhráli,“ cenil si olomoucký křídelník Tomáš Zahradníček, který v předposlední minutě česko-slovenský souboj rozsekl.

Převzal krásnou průnikovou přihrávku středem obrany od parťáka Falty a chladnokrevným obstřelem překonal brankáře.

Martin Nešpor (vpravo) z Olomouce, u něj Vasil Božikov ze Slovanu Bratislava.

„Gól jsem už potřeboval,“ ulevil si Zahradníček, jenž se na podzim v lize netrefil ani jednou.

„Nejdřív jsem byl naštvaný, že přihrávka nešla na mě, ale pak jsem viděl, že jde sám na bránu, tak jsem si pověděl: Pěkná přihrávka!“ křenil se Lalkovič.

Bylo na něm vidět, jak je při chuti. „Zápas jsem si užil, přihrál jsem na gól, ale měl jsem jeden dát, špatně jsem si přebral míč, trenér mi to určitě zase vytkne,“ tuší.

Vstup jen pro permanentkáře

O výsledek uprostřed zimní přípravy opravdu příliš nešlo.

Slovan si pozval Olomouc, aby otestoval stadion, vyladil nedostatky před ligovou slavnostní premiérou s Trnavou.

„V polovině ledna jsme si mohli zahrát na skvěle připraveném hřišti, krásném stadionu s velmi dobrou kulisou proti výbornému soupeři. Vítězství bych ani nepovyšoval, jako spíš možnost, že jsme si takový zápas mohli zahrát,“ pochvaloval si olomoucký trenér Václav Jílek.

Kromě partnerů klubu a akreditovaných zástupců médií mohli do ochozů jen permanentkáři, kterých dorazily dva tisíce a na stadionu s kapacitou 22 500 míst otestovali turnikety. Do kapacity se nepočítá několik řad sedaček, ze kterých není přes VIP lóži vidět na celé hřiště a nebudou se na ně prodávat vstupenky, jak upozornila televize Markíza. Chybička se najde...

Než zápas začal, luxusní stánek s modrými sedačkami ozářila světelná show, což bývá obvyklé na večerních duelech v západních ligách. Sigmákům to mohlo připomenout nedávnou bitvu o Evropskou ligu v Seville. Pouze v měřítku o polovinu menším.

Sigma Olomouc vyzvala Slovan Bratislava v testovacím zápase na novém stadionu Tehelné pole. Pohled na stadion z press centra, na ploše se rozcvičují hráči Olomouce.

„Mně se tyhle typy stadionů, které nejsou úplně magalomanské, líbí. Je to dobře udělané do dvou pater, tribuny jsou blízko, otevřené,“ ocenil Jílek stavbu, která spolknula 1,8 miliardy korun.

„Konečně máme takový krásný stadion, trochu to trvalo. Doufám, že postaví i v Košicích, i když asi ne podobný. Když tady bude hrát reprezentace, bude chodit plno diváků. A to by si zasloužil na tomto stadionu i Slovan,“ povídá košický rodák Lalkovič, který fotbalově vyrostl v akademii Chelsea.

Pro všechny příznivce Slovanu to byl velký den. „Vnímáme fakt, že nový stadion je bude lákat. Důležité je hrát dobrý fotbal a nabídnout komfort, který je na stadionu udrží a budou se rádi vracet,“ řekl pro klubový web generální ředitel Slovanu Ivan Kmotrík. „Chceme s lidmi pracovat tak, aby si vytvořili ke Slovanu na Tehelném poli vztah. Nemyslíme si, že nový stadion vyprodá tribuny, musíme prací lidi přilákat a udělat maximum pro jejich spokojenost.“

Yunis šlape Nešporovi na paty

Do zápasu Jílek postavil nejsilnější možnou jedenáctku, jen uprostřed obrany ještě chyběla čerstvá posila Vít Beneš. „Doufám, že nám pomůže hodně, protože středem obrany šly kolmé balony, reakce nebyla dobrá - běžecká, rychlost našich stoperů, ani vyhodnocení. Víťa by měl zpevnit obranné řady,“ věří Jílek s tím, že Beneše poprvé nasadí zítra v domácí přípravě proti Ružomberoku. „V obranné činnosti bylo mnoho mezírek, soupeř se dostával do spousty jasných situací, tady bude prostor pro práci.“

Zejména v první půli, než Slovan protočil sestavu, měla olomoucká defenziva hodně práce.

„Výsledek bych nepřeceňoval. Jsem si vědom, že Slovan byl hlavně první poločas lepší, byl silný na balonu, dobře se pohyboval, vypracoval si brejk, který zachránil Miloš Buchta, ale i Martin Nešpor měl velkou šanci,“ hodnotil Jílek. „Celkově byl velký problém hlavně v kvalitě dohrávání herních situací, po zisku míče jsme každý druhý balon odevzdali soupeři. Druhý poločas byl vyrovnanější se šancemi na obou stranách.“

Jednu z nich proměnil útočník Jakub Yunis, když pohotově zpracoval střílený centr záložníka Pilaře a z otočky uklidil míč do sítě.

Navázal tak na hattrick Trenčínu a rázně utnul myšlenky, že by měl na jaře zamířit na hostování za větším vytížením, neboť jasným hroťákem číslo jedna je v Sigmě Martin Nešpor.

Milan Lalkovič z Olomouce se chystá naskočit do zápasu se Slovane m Bratislava.

„Útočník je tam od toho, aby góly dával. Martin Nešpor svoji šanci neproměnil, za což jsem ho hodně kritizoval, protože hrotový hráč musí tohle jednoznačně uklízet. Kuba Yunis to zvládl i pohybově a šlape Martinovi na paty, to si musíme přiznat,“ těšilo Jílka po bratislavském testu.

„Teď nás čeká Ružomberok a jedeme dál. Bojujeme o místo,“ uzavírá slavnostní mač Lalkovič.