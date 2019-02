Kritiky mi táta dává hodně, přiznává olomoucká naděje Látal

Radoslav Látal zažil epochální pohárová tažení Hanáků, později válel v reprezentaci as německým Schalke vyhrál Pohár UEFA. Teď se ho pokouší napodobit syn Radek, který se v přípravě bije o šanci v prvním týmu olomouckých fotbalistů. „Každý trénink i každý zápas chci odvést maximum a uvidíme, co bude dál,“ říká čerstvě 21letý obránce.

Každý půlrok na startu přípravy dává trenér Václav Jílek šanci tlupě nejtalentovanějších mladíků ze sigmácké líhně. To však nebyl případ Látala, který začal nabírat kondici v juniorce.

„Když hrálo áčko dva přípravné zápasy v Trenčíně, vytáhl mě kouč Jílek na doplnění kádru. Byl jsem nervózní, ale říkal jsem si, že nemůžu nic ztratit. Odjezdil jsem zápas na maximum, docela se mi povedl, tak mě vzal do týmu. V áčku si teď užívám každý den,“ přiznává.

O víkendu odehrál druhý poločas proti Ružomberku a trenéra nezklamal ani tentokrát. „Příležitost, kterou dostal, využil. Využil ji už v Trenčíně, kde velmi dobře odehrál těžký zápas. Proti Ružomberku byla zejména v první fázi jeho síla větší, postupem času však měl problémy, hlavně taktické, když jsme ho přehazovali,“ všiml si Jílek.

Šanci dal Látalovi už před dvěma lety, v lednu 2017 ho vzal do přípravy mužstva, které tehdy čekala jarní část druhé ligy. V devatenácti letech dal při premiéře dokonce gól Žilině, pak hrál ještě proti Šamorínu a následně zamířil do béčka.

Operace i vyškovská cesta dolů

Loňskou sezonu plánoval sžívání s mužským fotbalem ve druholigových Pardubicích, jenže pro mladíka s potřebou co nejvíc hrát to nebyla zrovna vydařená štace. „V letní přípravě si na mě asi trenér Krejčí získal obrázek, že bych potřeboval udělat progres a s druhou ligou se srovnat. Jenže pak jsem se zranil a musel jsem na operaci s kolenem. Na jaře mi dal trenér možnost posledních pět kol a v létě mi slibovali, že odehraju víc. V přípravě jsem však viděl, že to tak není, tak jsme s manažerem řešili jinou variantu. Nakonec jsem půl roku hostoval ve Vyškově,“ vysvětluje.

Ovšem angažmá ve třetí lize bývalého mládežnického reprezentanta nenakoplo, spíše naopak. „Nevím, co se mnou bylo, začátek ligy jsem moc nechytil a pak to šlo se mnou z kopce. Fotbalově i psychicky jsem byl dole, i proto jsem se chtěl vrátit do juniorky Sigmy, abych šel nahoru,“ líčí Látal složité zatáčky na své fotbalové cestě.

Díky nim je nyní za šanci v ligovém týmu o to vděčnější. „Přes vánoce jsem na sobě hodně začal pracovat s kondičním trenérem. První liga je rychlejší, agresivnější, ale dá se říct, že jsem do toho skočil dobře. I jsem si víc začal věřit, uvidíme. Příští týden odlétá áčko do Turecka a tam se rozhodne, jak to bude dál,“ tuší.

Obránce jako táta

Ačkoliv v dorosteneckém věku hrával spíše na křídlech nebo pod hrotem, kouč Jílek v něm vidí krajního obránce. „Nemyslím, že přejít hráče jedna na jedna nebo krátké kombinace jsou úplně jeho přednost. Je poctivý, je na tom dobře kondičně a rychlostně a je pro něj lepší, pokud má hru před sebou. Spíš se tedy nabízí varianta halfbeka nebo beka,“ naznačuje trenér Sigmy, který má s převýchovou záložníků na obránce jisté zkušenosti z minulých let. „Možná to bude další případ jako Martin Hála, Tomáš Přikryl a další. Už ani nevím, z kolika halvů jsem ty beky udělal,“ usmívá se Jílek.

Radek Látal se přesunu na kraj obrany vůbec nebrání, vždyť právě tam zářil i jeho otec Radoslav. „Začalo to už v Pardubicích, kde byli jednou zranění všichni hráči, tak mě trenér zkusil na bekovi a mě se tam líbilo. Můžu lépe podporovat útok, tak jsem tam už zůstal. I táta mi sám říkal, že mi to tam víc svědčí, tak jsem ho musel poslechnout,“ usmívá se.

Rady od otce bere vážně nejen pro bohatou hráčskou zkušenost, vždyť Radoslav Látal jako trenér zazářil v polských Gliwicích a na podzim šokoval se Spartakem Trnava postupem do základní skupiny Evropské ligy. „Táta je kritický dost. Je to jeho post, takže přesně ví, co dělám špatně. Ale od něj to vezmu, dokázal toho určitě spoustu. Kritiky mi dává hodně, ale když odehraju dobré utkání, umí mě i pochválit,“ přiznává Radek Látal.

A dobře ví, že je jen na něm, zda ho bude mít táta za co chválit a také, jestli se vydá v jeho sigmáckých stopách.