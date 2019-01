Sigmě přeji, ať se nám vyhne, říká olomoucká legenda Kučera

Pak v 38 letech ukončil kariéru ověnčenou stovkou bundesligových startů v Bielefeldu, kde strávil pět let. A to do Německa vytáhlý defenzivní univerzál odcházel z Olomouce jako třicátník. Teď se snaží 44letý rodák z Vigantic prorazit jako kouč. Ve Znojmě zaujal, v Baníku ne a s Jihlavou se má bít o postup do nejvyšší soutěže. „Trenéřina mě chytla, ale po konci v Ostravě jsem pauzu potřeboval.“

Porážku od vaší Olomouce jste přešel s nadhledem?

Tak hráči dostali čočku, k tomu to bylo dobré. To, že jsme předtím vyhráli nad Mladou Boleslaví, neberu jako měřítko, a že jsme dostali búra od Sigmy, beru jako vztyčený ukazováček, abychom nic nepodcenili. Spíš mně vadí, že jsme si nepohlídali jednoduché věci, na které jsem apeloval. Třeba dlouhý míč za obranu na Zahradníčka, ač jsem na to upozorňoval. Ale podobně zaběhl i Yunis, Chytil a my si s jednoduchými věci neporadíme. Tohle jde zvládnout. To, že nás Sigma přehraje kombinačně a má na to kvalitu hráčů, to beru, ale tyhle věci mě mrzí daleko víc.

Neměli jste obranu moc vysoko?

Chtěli jsme stlačovat hru, nechtěli jsme jít do pasivního bloku, to jsem řekl až druhý poločas. Nebyli jsme tak vysoko, abychom si to nepohlídali i ve spolupráci s gólmanem. I já, když jsem hrával, tak jsem v bočním postavení, když jsem si odskočil, viděl nabíhajícího hráče. Nebylo to z brejku, tohle jde v klidu pohlídat.

Vy jste měl bundesligovou kvalitu...

Ne, bývával jsem bundesliga, to je pravěk. Když jsem byl hráč v Sigmě, tak jsme si tyto situace uměli pohlídat.

Radim Kučera v číslech 120 zápasů odehrál za Bielefeld v pěti letech, z toho čtyři sezony v bundeslize. 237 utkání odkopal za Olomouc, jako kapitán ji dovedl k triumfu v českém poháru. 3 kluby vedl jako hlavní trenér. Po Znojmu a Ostravě působí od zimy v Jihlavě.

Můžete se s Jihlavou rvát o postup do první ligy?

Než jsem se rozkoukal, byli tři hráči fuč. Ale bylo naplánované, že by Levin s Fulnekem mohli odejít, což se potvrdilo. Spíš u Štěpánka to bylo nečekané, vypadalo to, že by na jaře zůstal, a nakonec se to zlomilo. Kádr budujeme. Jsem rád, že přišel Chlumecký. Doufám, že to není poslední vlaštovka, ještě máme rozjednané hráče z prvoligových klubů. Mužstvo je pracovité a úkol je držet se v horních patrech. Nejlépe postoupit z prvního místa, ale o tom se nebavím, to platí pro každého navrchu, protože baráž bude velice těžká. V konfrontaci první a druhé ligy jsou kádry úplně jinak nastavené. Myslím si, že se budeme rvát o špici a bude to záležet na doplnění.

Sigma i Jihlava jsou na barážových místech. To by bylo pikantní, kdybyste proti sobě hráli o první ligu, že?

Nevěřím tomu. Ne, že my neskončíme první, ale tomu, že Sigma bude hrát baráž. Půjde nahoru.

V bundeslize se baráž hrává běžně, v Česku poprvé. Jaký na ni máte názor?

Rozdíl mezi první a druhou ligou je markantní i v Německu. Prvoligové týmy mají kvalitnější kádry, my bychom ho museli vybudovat už šest měsíců předem, což je velice těžké. Když se podíváte v Německu, kolikrát kdo sestoupil a postoupil, tak ve výhodě jsou vždy prvoligové týmy.

Jihlava vás chtěla už několikrát. Berete to jako výzvu, ukázat po nepovedené štaci v Ostravě, že jste šikovný trenér?

Samozřejmě je to výzva. Nějak se to vyvíjelo. Když jsem měl předtím párkrát nabídku z Jihlavy, tak to nedopadlo, nebo jsem šel do Ostravy. Teď to přišlo po Ostravě... Žádný trenér není úplně dokonalý. Kdyby měl každý ve své kariéře jen úspěšná angažmá, tak nevím, co by trenéři dělali. Bohužel mi to nevyšlo. Teď přišla tahle výzva a já se budu snažit nabídku využít a udělat vše pro to, abych byl úspěšný.

Za asistenta jste si vybral další sigmáckou legendu Josefa Muchu. Jasná volba?

Měl jsem Pepu hned v hlavě, ale byl v Sigmě, nevěděl jsem, jak se to bude vyvíjet dál. I Jihlava tlačila na to, abych měl kvalitního asistenta, protože ještě působím jako asistent u reprezentační dvacítky, takže když budu na srazu, chtěli, abych měl adekvátní náhradu, což Pepa Mucha určitě splňuje.

Sigma slaví sto let své historie, nedávno pořádala slavnostní galavečer. Jaké to bylo, zaplesat si s kamarády?

Ples by měl probíhat od pátku do neděle, protože když potkáte osm set lidí a chcete se s každým pozdravit, tak nemáte šanci. Ještě nedej bůh si dát s někým skleničku. To půjdete z plesu unavený jako po zápase s prodloužením.

Co popřejete Sigmě do další stovky?

Aby nehrála tu baráž, abychom na sebe když tak nenarazili. Věřím, že se dostanou na vlnu, co měli minulou sezonu. Fotbal je vždycky v křivkách. Mají kvalitní tým, práce Vaška Jílka se bude ukazovat dál. Podzim měli s Evropskou ligou náročný. Pro některé hráče to bylo hodně nové, a když se to spojí se šířkou kádru, tak z toho asi něco vypluje. Sám jsem zažil, jak je těžké přepnout z poháru do ligy. Když se vypadne, změní se tréninkový cyklus. Tyhle aspekty nahrávaly tomu, že výsledky nebyly. Já si myslím, že budou zpátky, že Sigma bude zase nahoře a bude se jí dařit jako minulý rok, kdy hráli výborně.

Pořád je Sigma pro vás srdcovka?

Strávil jsem v Olomouci strašně moc času. Vždycky rád přijedu, s každým se rád pozdravím, pobavím. Sigmu sleduji a fandím jí.