Přes Pilaře to nejde. Zahradníček hraje v Olomouci beka

Rychlý start a najednou byl za obranou fotbalového Slovanu Bratislava. Sám před brankářem nezaváhal. Obstřel provedl precizně.

Rychlý start a najednou byl za obranou Jihlavy. Sám před brankářem nezaváhal. Lehké dloubnutí do míče provedl precizně.

A stejně tak, když proti druholigové Vysočině dokázal z úhlu pomocí břevna dorazit míč do sítě.

Tomáš Zahradníček naplno ukázal v zimní přípravě své běžecké schopnosti. To není nic nového. Nová je jeho produktivita. Tři góly?

Takhle se bojuje o flek!

Olomoucké křídlo si dobře uvědomovalo, že musí hrábnout, že nutně potřebuje zlepšit efektivitu.

Nula gólů na podzim je alarmující vizitkou. Navíc jen jediná asistence.

Výkony pětadvacetiletého odchovance Sigmy patřily v první půlce sezony mezi největší zklamání z hráčů ze základní sestavy společně se záložníkem Jakubem Plškem a stoperem Janem Štěrbou. I proto je Olomouc až čtrnáctá a na jaře se bude hlavně zachraňovat.

Přitom v kvalifikaci Evropské ligy proti Seville hrál Zahradníček jako z partesu, doma i venku ukázal, že díky atletickým dispozicím může konkurovat i top hráčům.

S míčem uhání Milan Lalkovič z Olomouce, stíhá ho Petr Nerad z Jihlavy.

Ve známkování reportérů MF DNES má lehce podprůměrné číslo 3,08. Vylepšovat si ho začal už poslední tři kola podzimu.

Rozprava s trenérem Václavem Jílkem, zdá se, funguje.

„Musím ho chválit. Ale on je typ, který má daleko lepší výkony v přípravě než v sezoně. Ovšem už na konci podzimu udělal posun a v přípravě na to navázal,“ všímá si Jílek. „Když se otočím zpátky, tak jsme nebyli spokojení s aktivitou, s nebezpečností. Myslím si, že Tomáš teď poslouchá, co se mu snažíme vštípit. Pokud kluci jako Zahradníček, Texl, Falta využijí běžecký potenciál a nebudeme situace jen přehrávat, ale budeme je hrát do brány v plném náběhu, budeme z toho těžit. Jako proti Bratislavě, kdy to Tomáš dokumentoval.“

Sám si dal novoroční předsevzetí: zapracovat na produktivitě a mnohem víc zakončovat.

„Je to jedno z předsevzetí do nového roku. Potřebuji tu bilanci trošku zlepšit. Snažím se, aby góly padaly,“ přikývne Zahradníček. „Trošku na to poslední dobou myslím, i když se snažím na to nemyslet. Jsem rád, že jsem dal nějaké góly, už jsem to potřeboval jako sůl.“ Jenomže ani to mu nemusí zajistit, že po několika sezonách neztratí místo na pravém křídle. V sobotním domácím startu jarní části proti Jablonci tam zřejmě začne Václav Pilař. Logicky - když je zdravý, patří k nejlepším křídelníkům v lize. Hrát však může i zleva nebo pod hrotem.

Zdravý Pilař je posila.

Zahradníček začne jako bek

Přesto je velice pravděpodobné, že proti Jablonci začne Zahradníček v základní jedenáctce. Jen na neobvyklém postu pravého obránce.

Jílek ho tam v přípravě zkoušel, neboť Sladkého trápil sval.

A hrál tam i v generálce proti japonskému klubu Šonan Bellmare.

„Neříkám, že je mi to úplně cizí. Už jsem tam párkrát nastupoval, ať pár roků zpátky, nebo teď dvakrát na podzim. Pan Jílek mě tam dává, věří mi, tak v tom nevidím problém. Snažím se hrát stejně jako na záložníkovi,“ vykládá Zahradníček vědom si toho, že univerzálnost mu může zajistit v konkurenci Pilaře, ale i šikovného Slováka Lalkoviče větší pobyt na hřišti.

Na žádném jiném postě nemá Olomouc tak nabito jako na pravém křídle. Tam začne uzdravený Pilka, jak spoluhráči Pilařovi, který potvrdil v přípravě mimořádné kvality, říkají.

„Bude to vlastně naše druhá posila,“ přikývne Jílek s tím, že podzim de facto promarodil. „Odehrál čtyři zápasy, ale teď drží,“ zaklepou to na stůl společně se sportovním manažerem Ladislavem Minářem. „Kvalita je tam neoddiskutovatelná. Věřím, že bude zdravý a že bude moct nabídnout, co umí. V křídelních pozicích možnosti máme.“

Olomoucký záložník Václav Pilař (uprostřed) se snaží probít k míči přes dvojici fotbalistů Zlína.

Zahradníčkovo využití se tak zatím nabízí spíše na kraji obrany. „Musíte se zeptat trenéra, kde by mě nejraději využil, ale budu hrát tam, kam mě dá. Hlavně že hraju.“ Nuže, trenére?

„Pro mě je to pořád prvotně křídelní hráč, který dokáže velmi dobře alternovat pozici krajního obránce. Jsem rád, že máme možnost výběru. Podporou útočné fáze to zvládl. Zahry se i na tomto postu posunul dál,“ oceňuje Jílek proměnu Zahradníčka, která přišla tak nějak ruku v ruce s mizernou podzimní produktivitou. „Na defenzivní činnosti musíme ještě pracovat. Jemu samotnému to vyhovuje, zvládl to fyzicky velmi dobře. Kondičně patří k nejlépe disponovaným hráčům v mužstvu. Jedině plus pro nás. Byla to vynucená věc, protože Martin Sladký kvůli svalovému zranění odtrénoval deset dní. Jak se říká: všechno zlé je k něčemu dobré. Zahry se adaptoval velice slušně.“

Příprava však naznačila, že je škoda z něj udělat beka nadobro. Nejen zaběhnout, ale i zakončit umí.